La La Love You, Travis Birds, Ángel Stanich y Comandante Twin, en la 'Navidad Sonora'

Las melodías pop-punk de La La Love You, el pop-folk de Travis Birds, las letras afiladas del cantautor Angel Stanich y los temas indie del quinteto Comandante Twin protagonizarán el 20 de diciembre la 'Navidad Sonora' palentina, la primera de las citas con la que los organizadores del Palencia Sonora adelantan la próxima edición de la cita musical, que tendrá lugar entre los días 11 y 14 de junio de 2026. El Pabellón Municipal de Deportes será escenario de un evento que abrirá sus puertas a las 19 horas y cuyas entradas se pondrán a la venta este jueves 9 octubre, a las 10 horas, a partir de 40 euros (gastos de gestión no incluidos) en el portal www.notikumi.com.

El pop-punk luminoso de La La Love You llega a Palencia con un repertorio cargado de estribillos contagiosos, energía y letras que conectan con varias generaciones. Desde que irrumpieron con fuerza en la escena independiente, la banda formada por Roberto Amor (voz y guitarra), David Merino (voz y guitarra), Lydia Carré (coros y bajo) y Oscar Hoyos (batería) se han consolidado como una de las formaciones más queridas por el público. Canciones como El fin del mundo (triple disco de platino) o La canción del verano se han convertido en himnos generacionales para muchos aficionados a la música pop-rock independiente.

Travis Birds se suma a la programación estelar del 20 de diciembre con su Jardín del Deseo Tour, una gira concebida para despedir su celebrado último disco, Perro Deseo. Es una de las artistas más singulares y magnéticas de la escena musical española. Con una voz inconfundible y una capacidad única para fusionar géneros como el folk, el pop y la canción de autor, ha conquistado tanto a la crítica como al público con una propuesta artística tan arriesgada como poética y profundamente emocional.

Otro de los artistas invitados es el músico y compositor Ángel Stanich, quien volverá a subirse a un escenario palentino con su particular estilo y letras afiladas dentro de una nueva gira enigmática: la Gira (Aún) Sin Nombre. Stanich, uno de los artistas más heterodoxos y herméticos del panorama independiente, anunció recientemente su regreso con un nuevo tema, Os traigo amor, una suerte de nana ácida con su sello inconfundible, que sirve como primer anticipo de lo que será su cuarto álbum de estudio, aún sin título ni fecha oficial de salida. Con su característico tono irónico, sus letras cargadas de referencias pop y su cuidada ambigüedad, Ángel Stanich ha construido desde su debut en 2014 una carrera sólida y sin concesiones a la industria mainstream.

El público podrá, asimismo, disfrutar del directo de Comandante Twin, una banda formada en 2017 y que, con tres discos publicados, se ha consolidado como una de las agrupaciones emergentes con mayor proyección en la escena nacional y con una sólida base de seguidores. Temas como La isla de deseo, Ser valiente o Tu primera fila se han convertido en pequeños himnos que el público corea en cada concierto. Ahora, bajo la producción de Santos & Fluren, Comandante Twin encara la etapa más ambiciosa de su carrera. En 2026 verá la luz su cuarto álbum de estudio, un disco más maduro, con un sonido cuidado y elaborado, que promete marcar un punto de inflexión. Ese mismo año, la banda emprenderá una extensa gira por todo el país.