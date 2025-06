«Espero que mi paso por el Palencia Sonora me consolide en la escena musical»

La cantautora Travis Birds (Madrid, 1990) se estrenará este viernes, a las 19:50 horas, en el Palencia Sonora 2025, un festival al que acude « ... con grandes expectativas» y donde repasará los grandes éxitos de sus tres discos publicados hasta la fecha: 'Año X' (2016), 'La costa de los mosquitos' (2021) y 'Perro deseo' (2023). La música apareció de forma casual en su vida en 2010 y se convirtió en la «barca» salvadora del océano en el que estaba sumergida. Hoy ya es dueña de su vida y de sus propias decisiones, como ella misma reconoce, y ha labrado una carrera musical emergente. En su último trabajo ha contado con la colaboración de Leiva y Depedro.

–¿En qué momento se dio cuenta de que su vida pasada no tenía nada que ver con su forma de ser y de expresarse?

–Siempre supe que me encontraba en un camino un poco virado. Pasé una época de oscuridad que, paradójicamente, me condujo a la luz. Llegué a punto muy bajo en cuanto a todo lo que estaba pasando en mi entorno y las decisiones que me estaba obligando a adoptar, pero, de repente y afortunadamente, apareció una guitarra en mi camino y, sin pretensiones, fui sacando acordes y aprendiendo posiciones, convirtiéndose en un universo y un refugio increíbles. Cuando ya decidí dedicarme a la música, estudié una carrera en composición y me formé vocalmente, aunque con los instrumentos sigo siendo autodidacta.

–Su reconversión llegó al punto de renunciar a su nombre y rebautizarse como Travis Birds.

–El nombre de Travis es anterior a mi etapa artística y decidí adoptarlo en la época de oscuridad porque no me sentía identificada con el nombre que tenía. Empecé a presentarme como Travis y la gente lo respetó y lo entendió. Ese pequeño gesto me dio muchísimas alas, alejándome así de las etiquetas y tomarme yo misma la decisión de colocármelas. Birds surgió ya como apellido artístico.

–Travis lo acuñó del personaje de la película 'Taxi driver'.

–Fue un personaje que marcó mi vida y simbolizaba una moraleja con la que me sentía muy identificada. La película es una obra maestra y el tipo es un poco drástico en sus decisiones pero, poéticamente hablando, me parece un personaje increíble del que yo me quedé prendada, acogiéndole como mi amuleto.

–Por lo que cuenta, la música ha sido su salvavidas.

–La música ha sido mi barca en el océano y desde el momento que la descubrí, vi que ahí había algo que tenía que ver conmigo y que era capaz de hacerlo sin ni siquiera habérmelo planteado antes. Nunca pensé que la música iba a ser una posibilidad para mí, aunque ver música en directo me removía mucho. Cuando todas las voces se apagaron y yo me quedé en la oscuridad, apareció la música como un rayo de luz.

–Fuera de la música, ¿qué le ayuda a reafirmar su identidad y a empoderarse?

–Estoy en un camino en el que peleo por hacer las cosas a mi manera, no solo en la música, sino en todo lo que me rodea. El tipo de vida que tengo y mi gestión sobre ella me empodera, y aunque paso algunos momentos complicados, soy la dueña de mi vida y de mis propias decisiones.

–Evolucionar es su constante vital y profesional. ¿Ese proceso es infinito?

–Supongo que sí, pero quizás llegando a cierta edad todos nos anclemos un poco más. No lo sé, pero a día de hoy soy una persona que busca la constante evolución y la mejora en todo.

–Aludiendo a 'Perro deseo', ¿cuál es su mayor deseo?

–Hacer música de la que me sienta orgullosa, que vea que avanza, que evoluciona y que voy aprendiendo cosas nuevas de mí misma que desconocía.

–En este disco han colaborado Leiva y Depedro. ¿Seguirá buscando ese tipo de colaboraciones?

–Poder juntarte con artistas a los que admiras es una de las grandes suertes de esta carrera. Es un regalazo. Y claro que me gustaría seguir haciendo este tipo de colaboraciones. De hecho, tengo por ahí una cosa preparada muy guay.

–¿Qué transformación ha experimentado hasta ahora en el camino que inició en 2010?

–Soy otra persona, aunque aún hay una esencia que siempre se mantiene. Ha sido un camino de muchísimas vivencias en el que he tenido grandes puntos de inflexión, y también un camino de aprendizaje en el que continúo porque tengo muchas cosas que aprender. Yo estoy encaminada a mi objetivo como intérprete y como compositora, que es muy ambicioso.

–¿Cuál es ese objetivo?

–Ser mejor y estar a la altura de mis propias expectativas, que no son pocas. Es un camino de mucha autoexigencia, de ir aprendiendo todo lo posible y de vivirlo, que es algo que a veces se nos olvida.

–¿Sus letras hablan de sus vivencias?

–Soy un poco 'Antoñita La Fantástica'. Me agarro mucho a una visión del mundo que está llena de fantasía y de la que me alimento para escribir, aunque sí que escribo desde mi propia experiencia y de mis vivencias, a las que les pongo luz y fuegos artificiales y que son mi fuente de inspiración.

–¿Qué comentarios le han llegado del Palencia Sonora, festival en el que se estrena?

–No es la primera que voy a Palencia, ya que actué hace dos años en el bar Universonoro y me sorprendió la energía del público. Es un concierto del que me acuerdo de forma especial y lo tengo grabado en mi memoria por esa razón, a pesar de que en esa gira había actuado en otros lugares. Y este año me estreno en el Palencia Sonora, un festival que me está generando muchas expectativas porque muchos periodistas me estáis preguntando sobre qué espero de él. Tengo muchas ganas de que llegue el viernes para comprobarlo. Espero que mi paso por el Palencia Sonora sea ya mi consolidación en la escena musical.

–¿Qué brindará su concierto al público del festival palentino?

–Espero que se produzca un momento de conexión, que es lo que siempre busco en mi carrera musical. Y es que esos momentos de presencia no abundan porque cada vez consumimos de una forma más fugaz y con más estímulos. Espero que mi show no deje indiferente al público del festival. Yo me creo mucho en todo lo que hago e intento que eso se transmita en mis conciertos y que en ellos se genere un momento de estar en el presente. En esta gira llevamos canciones de los tres discos, aunque estamos haciendo hincapié en 'Perro deseo'.