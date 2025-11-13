El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Cuca Albert y su banda Indigo Jazz, en el recital ofrecido en el Museo de Palencia. Lucía Gil Maestro

Literatura y jazz se funden en el Museo de Palencia

Tras la lectura del relato ganador del Premio Ramos Ópticos de Lucía Palomar, ha actuado la banda Indigo Jazz

Palencia

Jueves, 13 de noviembre 2025, 00:21

El Festival Internacional de Jazz que da renombre a Palencia avanza con una magnífica respuesta de público. Y este miércoles ha celebrado una actividad que une dos formas de arte en un mismo espacio. Literatura y jazz se han fundido en el Museo de Palencia, donde se ha efectuado la lectura del relato ganador del Premio Ramos Ópticos, que en su octava edición ha galardonado a Lucía Palomar Albarrán, por su relato 'Fa sostenido'. En él, la escritora explora la relación entre el recuerdo, la identidad y el poder evocador del sonido, con una prosa que conjuga sensibilidad musical y un trasfondo emocional de gran hondura.

Lucía Palomar, nacida en Cataluña, ha publicado varios libros bajo el seudónimo Lia Versate y cuenta con diversos reconocimientos en certámenes literarios nacionales. Su trayectoria literaria se caracteriza por una especial atención a la musicalidad del lenguaje y las emociones cotidianas. Y con ese relato de fondo, el Museo de Palencia ha sido este miércoles un entorno privilegiado para disfrutar del Festival de Jazz, un ciclo cultural que ofrece este mes de noviembre cinco grandes conciertos con músicos de talla internacional y que se complementa con una amplia y variada programación, que incluye durante tres semanas un total de 30 actividades, muchas de ellas gratuitas: 21 conciertos en distintos espacios con un total de 94 músicos y otras 9 propuestas, consolidándose como una de las citas culturales más destacadas del otoño en Castilla y León.

La lectura del relato ganador del certamen Ramos Ópticos se ha completado en el Museo en la noche de este miércoles con un concierto que ha convertido la velada en un homenaje a la creatividad y al jazz en todas sus expresiones. Ha sido de la mano de C'Est Magnifique, el segundo proyecto de música y baile enfocado a teatros de la banda Indigo Jazz, producido y dirigido por la cantante y artista multidisciplinar Cuca Albert, una banda de jazz y, a la vez, una compañía artística formada por músicos y bailarines de dilatada trayectoria, con el objetivo de ofrecer espectáculos de gran calidad, que entretengan, diviertan y emocionen, como han hecho este miércoles en el Museo.

