Juzgan a un hombre que huyó por la ventana cuando iban a registrar su casa por pornografía infantil

El Juzgado de lo Penal de Palencia celebra el próximo día 25 el juicio contra un hombre para quien el Ministerio Público solicita una pena ... de tres meses de prisión por un presunto delito de resistencia a la autoridad.

Los hechos se remontan al 23 de noviembre de 2022, cuando agentes de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado se encontraban en las proximidades del domicilio del acusado porque iban a practicar una entrada y registro al haber indicios de la posible comisión de un delito de pornografía infantil.

Según el escrito de acusación de la Fiscalía de Palencia, en ese momento vieron cómo el acusado se estaba descolgando por una de las ventanas y, tras darle el alto, este hizo caso omiso y salió corriendo. Fue finalmente alcanzado y cuando se procedía a su detención, forcejeó con los agentes actuantes.