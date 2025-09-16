El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Sede judicial del antiguo edificio del Banco de Españam donde se ubica el Juzgado de lo Penal. Marta Moras

Palencia

Le juzgan por agresión sexual a otra paciente de un centro de rehabilitación

La Fiscalía solicita dos años de cárcel para el acusado, que sufre un trastorno mental, y libertad vigilada por tiempo de tres años

Ricardo Sánchez Rico

Ricardo Sánchez Rico

Palencia

Martes, 16 de septiembre 2025, 07:14

El Juzgado de lo Penal de Palencia celebra este martes la vista preliminar contra un hombre para quien el Ministerio Público solicita una pena de dos años de prisión por un presunto delito de agresión sexual a una mujer, paciente también en el momento de los hechos del centro de rehabilitación en el que se encontraba internado el acusado.

Los hechos que serán juzgados se remontan al 18 de julio de 2024, cuando el acusado, que sufre un trastorno mental, accedió a la habitación de otra paciente del centro de rehabilitación en el que se encontraba internado y le propuso mantener relaciones sexuales. Según el escrito de acusación de la Fiscalía de Palencia, el hombre metió a la mujer en el baño, la intentó besar y se puso violento ante la negativa de ella. Los hechos duraron varios minutos hasta que la mujer pidió auxilio y pudo marcharse.

El Ministerio Público solicita también para el acusado la medida de seguridad de internamiento en centro psiquiátrico, prohibición de acercarse a la víctima por tiempo de tres años y medida de libertad vigilada por tiempo también de tres años, así como una responsabilidad civil de 700 euros por daño moral.

