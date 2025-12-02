El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Edificio de la cafetería del Salón después de la reforma. Marta Moras

Palencia

El juzgado ordena el derribo de la ampliación de la cafetería del Salón

El titular del Contencioso Administrativo estima que la licencia urbanística concedida por el Ayuntamiento está «viciada de nulidad radical de pleno derecho»

José María Díaz

José María Díaz

Palencia

Martes, 2 de diciembre 2025, 13:33

Comenta

Nuevo varapalo judicial para el Ayuntamiento de Palencia. Y, en este caso, en uno de los procedimientos que con más intensidad se ha defendido en ... los últimos años desde la Concejalía de Urbanismo, dado que han sido recurrentes las quejas, recursos y alegaciones presentadas desde alguno de los grupos municipales, como el de IU-Podemos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «Me dio un chupito y perdí el control de mi cuerpo. Me violó en su casa»
  2. 2 La escapada de Marc Márquez a la Ribera del Duero para «recargar energía»
  3. 3

    Tragedia en Cantabria: tres «críos del pueblo» que rompen una cuadrilla y dejan un gran vacío
  4. 4 Este es el plato más pedido a domicilio en Valladolid
  5. 5 Centros comerciales y supermercados de Valladolid que abren durante el puente de diciembre
  6. 6 Castilla y León intensificará la caza del jabalí para proteger las zonas de granja ante la peste porcina africana
  7. 7

    Un fallo deja sin calefacción a un centro cívico y obliga a estudiar y hacer yoga con abrigo
  8. 8 Un incendio en una cocina en plena avenida de Segovia moviliza a Bomberos y Policía
  9. 9 El padre de una de las jóvenes halladas muertas en Jaén: «Mi hija no se suicidó»
  10. 10

    La Generalitat apunta a un bocadillo de embutido contaminado como origen de la peste porcina africana en Barcelona

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla El juzgado ordena el derribo de la ampliación de la cafetería del Salón

El juzgado ordena el derribo de la ampliación de la cafetería del Salón