El juzgado ordena el derribo de la ampliación de la cafetería del Salón

PalenciaEl juzgado ordena el derribo de la ampliación de la cafetería del Salón
El titular del Contencioso Administrativo estima que la licencia urbanística concedida por el Ayuntamiento está «viciada de nulidad radical de pleno derecho»
Palencia
Martes, 2 de diciembre 2025, 13:33
Nuevo varapalo judicial para el Ayuntamiento de Palencia. Y, en este caso, en uno de los procedimientos que con más intensidad se ha defendido en ... los últimos años desde la Concejalía de Urbanismo, dado que han sido recurrentes las quejas, recursos y alegaciones presentadas desde alguno de los grupos municipales, como el de IU-Podemos.
Pero a pesar de esa encendida defensa sobre la legalidad del proceso que siempre se ha hecho desde el equipo de gobierno, el Juzgado Contencioso Administrativo de Palencia ha dictado una sentencia por la que se anula la licencia urbanística concedida por el Consistorio para la ampliación de la cafetería del Salón, para su transformación en restaurante para eventos.
El fallo señala que la licencia concedida «no resulta ajustada al ordenamiento jurídico al estar viciada de nulidad radical de pleno derecho». Por ello, se exige al Ayuntamiento que efectúe las actuaciones pertinentes para «el restablecimiento de la legalidad urbanística infringida a su situación anterior al otorgamiento de dicha licencia de obras». El juez señala que se dio autorización a una «ocupación ilegal de una superficie de dominio público» y reclama también al Consistorio que proceda «a acometer la demolición de lo construido indebidamente».
