Cafetería del Salón, una vez completadas las obras de ampliación. Marta Moras

El Ayuntamiento recurrirá el fallo que ordena derribar la ampliación de la cafetería del Salón

El Consistorio recuerda que no se ha superado la edificabilidad permitida en la concesión demanial y que el proyecto cuenta con numerosos informes técnicos favorables

El Norte

El Norte

Palencia

Martes, 2 de diciembre 2025, 14:01

Comenta

El Ayuntamiento de Palencia ha difundido un comunicado en el que anuncia recurrirá la sentencia del Juzgado Contencioso Administrativo que anula la licencia urbanística de la ampliación de la cafetería del Salón, ya que entiende que esta construcción, «como ha quedado constatado, no ha superado la edificabilidad permitida en la concesión demanial ni la del parque del Salón, aunque la sentencia establece que se inicie un expediente de restablecimiento de la legalidad».

El Consistorio expone que la edificabilidad que la concesión del servicio de cafetería y restaurante otorgaba al adjudicatario es de 1.143,62 metros cuadrados, mientras que la edificabilidad total del parque del Salón es de 1.737 metros cuadrados, «y la edificabilidad actual de la cafetería es de 685,32 metros cuadrados».

Asimismo, se indica que la licencia urbanística concedida para autorizar las obras de ampliación del establecimiento constaba con informes favorables del técnico del SEPEIS (bomberos), con fecha 3 de abril de 2024; de la adjunta al Servicio de Obras, con fecha 26 de abril; con acuerdo favorable de la Comisión Territorial de Patrimonio de la Junta de Castilla y León, con fecha 23 de mayo; del arquitecto técnico de Disciplina Urbanística, con fecha 6 de junio; del jefe de Servicio de Medio Ambiente, con fecha 21 de junio, y con la propuesta de resolución favorable del jefe de Servicio de Disciplina urbanística, con fecha 2 de julio.

Desde el Ayuntamiento se insiste en que el proyecto presentado cumple con el Plan General de Ordenación Urbana de Palencia (PGOU), «aunque el juez pone en tela de juicio la legalidad de la concesión otorgada en 2005, ya que en su parecer al juzgador se le hace muy difícil entender que las entidades locales puedan tener como cometido, entre sus competencias legalmente atribuidas, la prestación de un servicio público de cafetería restaurante y la ocupación del proyecto presentado».

Por ello, los servicios jurídicos del Ayuntamiento recurrirán en apelación la sentencia a la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León.

Te puede interesar

