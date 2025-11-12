El Juzgado anula la licencia municipal para la construcción del aparcamiento del Cristo

Un nuevo frente judicial que debe encarar el Ayuntamiento de Palencia. La organización Ecologistas en Acción había anunciado que llevaría a los tribunales el proyecto ... de construcción del nuevo aparcamiento disuasorio que ya se está ejecutando en las faldas del cerro del Otero, junto a las tapias del campo de fútbol. Lo hizo tras ser rechazado por parte del Ayuntamiento el recurso de reposición que planteó contra la licencia de uso provisional en suelo urbano no consolidado y suelo urbanizable que se concedió para poder licitar las obras. Y ahora, el Juzgado Contencioso Administrativo ha dado la razón a la organización naturalista, al estimar su recurso con la resolución de la Concejalía de Urbanismo por el que se desestimaban sus planteamientos contra el proyecto.

Sin embargo, desde el Ayuntamiento no están dispuestos a que esta actuación urbanística tenga que paralizarse, dado que las obras llevan ya varios meses en ejecución. Por ello, se ha anunciado la próxima presentación de un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia, al entender que la licencia se concedió conforme a derecho, ya que, según explican los servicios jurídicos del Ayuntamiento, el Juzgado Contencioso ha establecido «de forma errática que se debió de tramitar una autorización de uso excepcional en suelo rústico«.

La organización Ecologistas en Acción señala en su comunicado que el tribunal le da la razón al haber concedido una «autorización para uso provisional en suelo urbano no consolidado y en suelo urbanizable, sin seguir el procedimiento legalmente establecido en el Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, con lo que se omitió el procedimiento debido, de manera que la aprobación del proyecto no es conforme a derecho no pudiendo surtir efecto como autorización de uso provisional del suelo»

Sin embargo, desde el Consistorio se indica que la normativa municipal sobre urbanismo «establece como uso permitido las obras públicas e infraestructuras en general' y no como uso autorizable, y que por lo tanto, dicho uso no está sujeto a autorización de uso excepcional, al estar ya permitido por el planeamiento urbanístico».

Mientras, Ecologistas en Acción lamenta «la ausencia de una dirección cualificada en la Concejalía de Urbanismo» y critica que se estén repitiendo «errores de legislaturas anteriores que afectan al funcionamiento del servicio». Asimismo, se reprocha al Ayuntamiento haber permitido »talar tres árboles y hacer una poda abusiva en varios ejemplares, para construir el vial de acceso al aparcamiento, a pesar de no estar contempladas estas actuaciones en la memoria del proyecto«.

Esta sentencia del Juzgado Contencioso Administrativo de Palencia ha sido también valorada de forma positiva por la organización política Izquierda Unida, que ha difundido un comunicado en el que celebra «la victoria de Ecologistas en Acción debido a que compartían su mismo criterio con respecto a la construcción del aparcamiento, algo que hicieron saber al equipo de gobierno del Ayuntamiento de Palencia a través de las alegaciones que presentaron frente al proyecto de construcción del aparcamiento disuasorio en el Cristo».

Por su parte, Vamos Palencia ha difundido un comunicado en el que recuerda al equipo de gobierno socialista que ya advirtió de posibles irregularidades en el expediente. «Esta anulación demuestra que nuestras dudas estaban fundamentadas y que el trabajo serio, responsable y documentado de Vamos Palencia, de haberse tenido en cuenta, habría evitado un procedimiento presuntamente irregular y un nuevo varapalo judicial para el Ayuntamiento de Palencia», se indica en el comunicado de la formación localista.