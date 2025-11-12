El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Obras del aparcamiento disuasorio ubicado en las faldas del cerro del Otero. Lucía Gil Maestro
Palencia

El Juzgado anula la licencia municipal para la construcción del aparcamiento del Cristo

El Ayuntamiento anuncia que recurrirá la sentencia porque entiende que el Plan General permite la ejecución de obras públicas e infraestructuras en general

José María Díaz

José María Díaz

Palencia

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 20:53

Comenta

Un nuevo frente judicial que debe encarar el Ayuntamiento de Palencia. La organización Ecologistas en Acción había anunciado que llevaría a los tribunales el proyecto ... de construcción del nuevo aparcamiento disuasorio que ya se está ejecutando en las faldas del cerro del Otero, junto a las tapias del campo de fútbol. Lo hizo tras ser rechazado por parte del Ayuntamiento el recurso de reposición que planteó contra la licencia de uso provisional en suelo urbano no consolidado y suelo urbanizable que se concedió para poder licitar las obras. Y ahora, el Juzgado Contencioso Administrativo ha dado la razón a la organización naturalista, al estimar su recurso con la resolución de la Concejalía de Urbanismo por el que se desestimaban sus planteamientos contra el proyecto.

