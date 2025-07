La Justicia también se moderniza en el medio rural y amplía su abanico de servicios

Los trabajadores se quejan del incremento de la carga de trabajo

Como señalan desde las Agrupaciones de Secretarias de Juzgados de Paz los propios trabajadores, el proceso de adaptación y transformación, todavía en una fase muy inicial, está siendo complejo y costoso. Más allá del cambio de denominación, que ni siquiera ha llegado a las puertas de los despachos, y de la formación 'on-line' que está recibiendo el personal que trabaja en estos Juzgados de Paz, lo único que se ha materializado es la implementación desde el 4 de junio de DIGIREG, la plataforma adaptada al nuevo modelo de Registro Civil, en la que se tramitan los expedientes por medios electrónicos.

Un solo paso que no ha hecho más que incrementar la carga de trabajo y ralentizar los procedimientos, como apuntan los empleados consultados, gestores procesales y auxiliares judiciales, muchos de ellos interinos, que atienden las actuales agrupaciones de juzgados de paz en doce municipios de la provincia. «Esto es una locura, estamos hasta arriba de trabajo, tardamos el doble de tiempo en hacer las cosas, hay que escanear documentos, meterlo en el sistema, estamos desbordados», se queja un trabajador que no quiere dar su nombre. «Si lo que querían era agilizar las cosas, lo que están haciendo es ralentizarlas», añade otro que no tiene tiempo ni para atender el teléfono.

Otros son más pacientes con esta transformación: «Está todo en fase de implantación, nos estamos formando, y poco a poco se irá viendo el impacto real que esto puede tener sobre el ciudadano», sostienen, conscientes de que toda modernización requiere sus tiempos y que adaptarse a nuevas formas de trabajar siempre es costoso. «Es indudable que DIGIREG tiene sus ventajas, pero nos está volviendo locos porque hay que volcar muchos datos», sostiene una empleada de justicia. «Sobre el papel todo es muy bonito y si se hace como está planteado estará muy bien, pero hace falta que todo funcione», comenta otra trabajadora.

Pero de momento, lo único que perciben es que su carga de trabajo está aumentando, sin que se haya pensado en reforzar las plantillas, ya de por sí infradotadas, y se enfrentan al mismo problema que otros trabajadores públicos, las jubilaciones, el personal interino y que no se cubren los puestos de trabajo.

De cada oficina municipal de justicia dependerán también los ayuntamientos que ahora están en cada agrupación, con sus correspondientes pedanías, sus muchos vecinos, y la obligación de seguir prestando apoyo a los jueces de paz.

De forma que, según los datos del Ministerio de Justicia, los dos empleados que hay en cada oficina tendrán que atender a 26 municipios y casi 5.800 habitantes en el caso de Baltanás; a 19 municipios y 6.700 habitantes en Saldaña; a 30 municipios y 9.000 habitantes en Astudillo o a 9 ayuntamientos y 9.600 habitantes en el caso de Guardo. Solo Venta de Baños cuenta con cuatro empleados de Justicia para atender a 4 municipios y 16.500 habitantes, incluida la población reclusa del centro penitenciario, mientras que en el resto de OJM tendrá que seguir funcionando con dos empleados de justicia. Con estas cifras, los trabajadores se quejan de que ya venían soportando una carga que era excesiva y si la modernización prevista no tiene en cuenta un factor tan importante «van a empezar a llover las quejas en el Ministerio», advierte un empleado.