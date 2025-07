La Junta destina 100 millones para incorporar a 750 jóvenes al campo y modernizar 1.200 explotaciones agrarias

El Norte Palencia Miércoles, 2 de julio 2025, 18:51 Comenta Compartir

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, anunció este miércoles en Quintana del Puente una nueva convocatoria de ayudas dotada con 100 millones de euros para fomentar la incorporación de 750 jóvenes al sector agrario y modernizar 1.200 explotaciones en la Comunidad. Esta iniciativa, que se publicará este jueves en el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl), busca impulsar el relevo generacional en el campo, promover la transformación tecnológica y garantizar la competitividad y sostenibilidad del sector, con un enfoque especial en el ovino y caprino de leche, sectores clave que la Junta priorizará ante la falta de un plan nacional específico.

El acto, celebrado en una explotación ganadera en proceso de modernización, contó con la participación de cinco jóvenes (Víctor, Gloria, Noelia, Antonio y Nerea), que compartieron sus experiencias, retos y esperanzas en el sector primario. Fernández Mañueco destacó la valentía de los ponentes, especialmente de Noelia, a quien dedicó palabras de apoyo: «Tus lágrimas son nuestras lágrimas, no te avergüences, todo lo contrario». Subrayó que estos testimonios reflejan un sector «duro, pero lleno de futuro y oportunidades», que se beneficia de una «revolución silenciosa» gracias a la modernización y la incorporación de jóvenes.

Las ayudas, que en la última convocatoria alcanzaron una media de 64.000 euros por beneficiario, estarán acompañadas de una significativa reducción de la burocracia, un compromiso que la Junta ha trabajado junto a organizaciones agrarias y colegios profesionales para facilitar la tramitación. «Vamos a ahorrar tiempo, trámites y papeleo a los agricultores y ganaderos», afirmó el presidente, quien también invitó al sector a enviar propuestas de mejora a través de redes sociales u organizaciones agrarias, reafirmando su compromiso de mantener un diálogo abierto.

Asimismo, Fernández Mañueco destacó en la provincia de Palencia el apoyo continuo de la Junta al sector primario, con medidas como las ayudas por la sequía, la enfermedad hemorrágica y el saneamiento ganadero, así como un plan de balsas y cebaderos, 15 millones de euros en seguros agrarios y la modernización de 24.000 hectáreas de regadío. También resaltó el papel de la industria agroalimentaria, la tercera más importante de España, y la lucha por una Política Agraria Común (PAC) más justa, que priorice a los agricultores a título principal y permita competir en igualdad de condiciones frente a los aranceles.

Un punto clave de la nueva convocatoria es la priorización del sector ovino y caprino de leche, que Fernández Mañueco calificó de «fundamental». «El Gobierno de España no ha sacado un plan de actuación en este ámbito, pero nosotros no podemos esperar, porque es prioritario», afirmó, subrayando que esta medida es el primer paso de un plan específico para estos sectores. La apuesta por la modernización tecnológica busca no solo mejorar la eficacia, sino también garantizar «condiciones de vida dignas» que hagan del campo una opción atractiva para los jóvenes y contribuyan a fijar población en el medio rural.