El jugador del Súper Agropal Palencia Tobias Borg brilla con Suecia en las ventanas FIBA

El parón por las ventanas FIBA ha dejado al Súper Agropal Palencia sin uno de sus jugadores más determinantes. Tobias Borg –único internacional del conjunto morado durante este parón– ha sido citado una vez más por la selección sueca para disputar dos encuentros oficiales clasificatorios para el Mundial 2027, que se disputará en Qatar, justo en pleno paréntesis liguero. Mientras el equipo de Natxo Lezkano trabaja en Palencia con solo seis jugadores y con varios miembros de la plantilla recuperándose de molestias o lesiones, Tobias Borg ha asumido galones con su selección y ha firmado una actuación destacada en el primer compromiso del fin de semana.

Suecia cayó el pasado viernes ante la República Checa (97-80), pero Tobias Borg firmó la gran actuación estelar del encuentro. El jugador del Súper Agropal Palencia se convirtió en el máximo anotador del partido con 18 puntos, mostrando una enorme efectividad exterior con un notable 4/6 en triples. A su hoja estadística añadió 2 rebotes y 2 robos en los 26:48 minutos que permaneció en pista, una carga considerable teniendo en cuenta el calendario que le espera a su regreso a Palencia.

El segundo compromiso de Suecia será este lunes 1 de diciembre en Göteborg, a partir de las 19:00 horas, frente a Eslovenia. Solo después de este encuentro podrá el escolta regresar a Palencia, donde se incorporará a los entrenamientos a lo largo del jueves, según está previsto dentro de los planes de Natxo Lezkano. «Esperamos que vuelva en buenas condiciones de cara al próximo partido», señaló el técnico del Súper Agropal Palencia, consciente de que el equipo necesita a Tobias Borg fresco y sin sobrecargas para afrontar el exigente mes de diciembre.

La ausencia del escolta sueco durante esta semana ha obligado al cuerpo técnico a reorganizar el trabajo diario. Natxo Lezkano explicó que el equipo no ha podido preparar aún el encuentro del próximo domingo frente al Leyma Coruña, en gran parte porque no ha contado con efectivos suficientes. «Durante esta primera semana no hemos estado trabajando nada de cara a ese partido», reconoció el técnico. «Hemos intentado con los que pueden trabajar, hacerlo en aspectos más individuales, y los que no, pues en su recuperación. Esperemos que para el lunes esté prácticamente todo el mundo, aunque faltará Tobías Borg, que no entrenará hasta el jueves. Además, Manu y Álvaro tampoco estarán. Seremos nueve jugadores, pero espero que los que arrastraban molestias estén mucho mejor y ya podamos tener la cabeza centrada en el próximo partido».

La realidad es que el parón ha llegado en un momento de contrastes para el conjunto palentino. Por un lado, la interrupción de la competición ha permitido que buena parte de la plantilla pueda tratar molestias persistentes y avanzar en recuperaciones importantes como las de Álvaro Muñoz y Manu Rodríguez. Por otro, el equipo venía de su mejor actuación de la temporada, con una contundente victoria por 83-52 frente al Movistar Estudiantes, y detener esa dinámica positiva no deja de ser un inconveniente competitivo.

Papel fundamental

En este escenario, la figura de Borg adquiere un papel aún más relevante. Su regreso tras dos encuentros internacionales de alto nivel será clave para un equipo que necesita recuperar automatismos y mantener el pulso competitivo ante un mes de diciembre que se presenta decisivo. Los morados abrirán el último tramo del año visitando al líder, el Leyma Coruña, el domingo 7 de diciembre a las 12:30 horas, y cerrarán el mes con cinco partidos en apenas 21 días, concluyendo el mes con derbi regional en el Pabellón Municipal frente a Tizona Burgos el próximo 28 de diciembre.

El escolta sueco llegará previsiblemente con minutos de calidad a sus espaldas, pero también con el desgaste añadido de dos encuentros en apenas cuatro días. Su capacidad para adaptarse rápidamente al ritmo del equipo y la gestión que haga Natxo Lezkano de su carga física serán factores determinantes para que el Súper Agropal Palencia pueda competir en las mejores condiciones.