El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Natxo Lezkano, en el centro, en la presentación de 'El mural de las aficiones' en el Pabellón de Palencia. Adolfo Fernández

Cita con un 'gigante' antes del parón

El Súper Agropal recibe al Estudiantes mermado por las bajas y consciente de la importancia de llegar al descanso con buenas sensaciones

Adrián García González

Adrián García González

Palencia

Sábado, 22 de noviembre 2025, 12:59

Comenta

El Súper Agropal Palencia regresa al Pabellón Municipal apenas una semana después para finalizar esta pequeña maratón de tres partidos seguidos. Los de Natxo Lezkano ... afrontan en la tarde de este sábado (19 horas) un reto importante frente al Movistar Estudiantes, en busca ambos de enlazar el tercer triunfo seguido en nueve días. Los dos equipos llegan en momentos similares, con un inicio idéntico (6-2) y conscientes de la importancia de su enfrentamiento.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere una niña de 6 años y otra de 4 ingresada en la UCI tras acudir a una clínica dental en Valencia
  2. 2

    El Ayuntamiento corrige la información de la ZBE sobre las etiquetas que inducía a confusión
  3. 3 El menú casero y barato que se esconde en Delicias
  4. 4 Cuatro investigados por lesionar a ovejas de una granja en las extremidades y ubres
  5. 5 Alertan de una oleada de estafas con la venta de pellets
  6. 6

    «Perdoné, pero no olvido»: la lección de vida de Ortega Lara en Los Dominicos
  7. 7

    Arde un contenedor en La Rondilla y daña la parte trasera de un coche
  8. 8

    Consulta cuántas personas nacieron, murieron y se casaron en tu pueblo el año pasado en Valladolid
  9. 9 Itevelesa vuelve a prestar el servicio de ITV con normalidad tras restablecer la red
  10. 10

    La Plataforma por el Soterramiento presentó una solicitud BIC que podría haber frenado la nueva estación

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Cita con un 'gigante' antes del parón

Cita con un &#039;gigante&#039; antes del parón