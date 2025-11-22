Cita con un 'gigante' antes del parón

El Súper Agropal Palencia regresa al Pabellón Municipal apenas una semana después para finalizar esta pequeña maratón de tres partidos seguidos. Los de Natxo Lezkano ... afrontan en la tarde de este sábado (19 horas) un reto importante frente al Movistar Estudiantes, en busca ambos de enlazar el tercer triunfo seguido en nueve días. Los dos equipos llegan en momentos similares, con un inicio idéntico (6-2) y conscientes de la importancia de su enfrentamiento.

La previa del encuentro cuenta con una 'pincelada' especial por parte del Súper Agropal Palencia. El conjunto morado ha presentado junto a Pinvisa su 'Mural de las Aficiones', que será terminado por los propios aficionados que se acerquen este sábado entre las 13 y las 14:30 horas. Una iniciativa original más por parte del club después de los grafitis exprés de ACB y los asientos de los equipos visitantes de la temporada pasada.

El equipo palentino afronta la visita del Estudiantes con dos bajas confirmadas. Álvaro Muñoz y Manu Rodríguez no podrán estar a las órdenes de Lezkano y merman seriamente el abanico de opciones dentro de la rotación morada. «Contamos con las mismas dos bajas. A Álvaro le queda todavía mucho tiempo, no sabemos exactamente, pero no va a estar próximamente. Manu hasta después del parón, tampoco. Siendo optimistas, podría reaparecer contra Coruña», explicó ayer el técnico Natxo Lezkano.

El Movistar Estudiantes visita Palencia en un buen momento, tras ganar el pasado fin de semana al Fuenlabrada y entre semana en Copa al Palmer. Es uno de los grandes presupuestos que está llamado a luchar por el ascenso directo. «Es un rival top de la Liga, con muy buenos jugadores en todas las posiciones y prácticamente sin titulares o suplentes. En ataque mete muchos puntos y juega a muchas posesiones y atrás es un equipo sólido. A nivel de conjunto, comete muy pocos errores y cuenta con grandes individualidades. Espero que estemos a la altura y podamos hacer un buen partido», analizó Lezkano.

Una de las claves volverá a recaer en el rebote. El Estudiantes cuenta con el mejor rebote defensivo de la Liga (24,8 por partido) ante un conjunto palentino que es el tercero que mejor rebotea en ataque. «El rebote siempre es una clave importantísima, hoy en día te da o quita segundas opciones. Ellos tienen uno muy sólido en defensa. En ataque no necesitan tanto al tirar con buenos porcentajes. Tenemos que tener esa solidez también si queremos competir el partido», afirmó el entrenador vasco.

La presión será otro de los condicionantes en juego. Un factor que Lezkano cree que estará presente en el Estudiantes, donde luchar por la primera plaza es una obligación. «Esa presión siempre existe en un equipo como Estudiantes, que quiere ascender de forma directa y está formado y capacitado para ello. Hay un equipo que no ha perdido ningún partido y si te vas quedando atrás es complicado», argumentó.

Tras el encuentro ante el Estudiantes, el Súper Agropal Palencia afrontará el parón por las ventanas FIBAcon el claro objetivo de recuperar efectivos. La primera semana estará enfocada sobre todo a paliar esas dolencias y la segunda, para preparar el siguiente duelo. «La idea es aprovechar la primera semana para recuperarlos a todos y que la segunda estén a buen nivel para preparar el partido contra Coruña. Es cierto que jugadores como Borg se van con la selección, pero los que estén aquí, aprovecharemos para pasar por el taller», concluyó Lezkano.