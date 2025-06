Javier García y Sara García completan su 'póker' de Leguas en Villamuriel

Villamuriel de Cerrato ha puesto este domingo el broche de oro a la XV edición del circuito 'Palencia Legua a Legua', en una jornada ... festiva marcada por el calor y el entusiasmo de los más de quinientos atletas que se dieron cita en la Calle Mayor –entre todas las categorías– para disputar la última de las cuatro carreras del circuito provincial. Con la temperatura como factor añadido de dificultad, aunque sin alcanzar extremos sofocantes, la mañana cerrateña exigió el máximo a los corredores, que afrontaron los 5.900 metros del recorrido urbano con esfuerzo y determinación. Una distancia algo superior a la establecida inicialmente tras algunas pequeñas modificaciones en el recorrido.

En lo deportivo, no hubo lugar a las sorpresas. Los palentinos Javier García del Barrio y Sara García Domingo volvieron a demostrar por qué son los grandes dominadores de esta cita popular y se impusieron con claridad en sus respectivas categorías, completando así un pleno de victorias en las cuatro pruebas del calendario, al igual que ya lograron en la edición de 2024, y proclamándose campeones absolutos del circuito. Un doblete que consolida su hegemonía y les coloca como las grandes referencias del atletismo popular en la provincia.

Javier García del Barrio completó la primera vuelta al circuito en cabeza junto a David García Catalina, prometiendo grandes emociones para el último giro. Finalmente, el atleta de Becerril del Carpio cruzó la meta en primera posición con un tiempo de 19:00, imponiéndose con solvencia a David García Catalina (19:32) y a Jairo Grijalbo Ruiz (20:21), segundo y tercero, respectivamente.

«Hemos salido a un ritmo bastante alto desde el principio. En la primera vuelta siempre quieres abrir gas, pero me he intentado regular porque sabía que la segunda podía hacerse dura con el calor. Creo que ha pasado factura la temperatura. He conseguido distanciarme de David y el objetivo era mantener esa diferencia porque notaba el cansancio. Es una prueba que no deja de ser popular, pero con un nivel medio-alto. Parece sencillo ganarlas, más ahora después de ocho consecutivas, pero hay que correr, estar preparado y rendir en cada uno. Es un circuito al que siempre hago sitio en el calendario porque son pruebas atractivas para el corredor, así que si no tengo ningún compromiso intentaré estar también el próximo año», afirmó este domingo Javier García del Barrio.

«Es un circuito al que siempre hago sitio en el calendario porque son pruebas atractivas para el corredor. Intentaré estar el próximo año» Javi García del Barrio Ganador

En la categoría femenina, una vez más, apenas hubo historia en cuanto a la lucha por el triunfo. Un nuevo recital de Sara García Domingo le valió a la corredora palentina del Club Atletismo Albacete para alzarse con una clara victoria. Marcó un cronómetro de 22:59 y superó a Alicia Diago Ortega (23:35) y María Lozano Baranda (23:50), que completaron el podio.

«Estoy muy contenta con esta victoria porque Villamuriel es mi pueblo y tengo aquí familiares. A lo mejor no tan contenta con el ritmo, porque ha sido una carrera con subidas. Independientemente de todo, la ha disfrutado muchísimo. Estas leguas cuentan con un ambiente popular, de cercanía y de conocer los pueblos, que es lo que las hace especiales. Son ocho seguidas y ocho que he disfrutado mucho. Corro sin presión y parece complicado ganar pese a que pueda parecer fácil. Intento disfrutar al máximo cada día y bienvenido sea el resultado que sea. De cara al año que viene, no sé si podré estar. Este año he dejado de largo carreras donde me hubiese gustado correr por este circuito, entonces el próximo año puede que me plantee cosas diferentes. Ocho seguidas está muy bien y ahora hay que probar cosas nuevas», señaló Sara García.

«Este circuito de leguas cuentan con un ambiente popular, de cercanía y de conocer los pueblos, que es lo que las hace especiales» Sara García Domingo Ganadora

Más allá de la competición, la cita fue una auténtica fiesta del atletismo popular. Como es tradición, tras la prueba principal se celebraron las carreras infantiles, con cerca de cien de niños y niñas tomando la salida en distintas categorías y distancias, para culminar la jornada con la entrega de premios y un sorteo de regalos muy especial. Entre los premios, se repartieron vales de 100 euros, sesiones de fisioterapia, una bicicleta de montaña e incluso un abono para la próxima temporada del Palencia Baloncesto, incentivando la participación de quienes han completado al menos tres de las cuatro leguas.

Todos los atletas que completaron al menos tres pruebas recibieron además una camiseta conmemorativa y una bolsa del corredor, en una edición especialmente simbólica por el decimoquinto aniversario del circuito. Con más de 1.100 inscritos y carreras celebradas en distintos municipios de la provincia, el circuito Legua a Legua ha vuelto a reafirmarse como la cita de referencia del atletismo popular, apostando por recorridos 100% urbanos que acercan el deporte a pequeños núcleos de población.