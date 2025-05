Ander Barrio y Sara García reinan en la XXXIX Media Maratón del Cerrato

El atleta Ander Barrio de Rioja venció en la XXXIX Media Maratón del Cerrato disputada este domingo entre Antigüedad y Baltanás. El vitoriano ya se ... posicionó como claro favorito desde el inicio de la prueba en Antigüedad, proclamándose campeón con un tiempo de 1:13:34. El podio lo completaron Rubén Martínez Fuente (1:14:39), del Club Running Aguilar, y José Manuel Jara Ortiz (1:15:43), del Club Construcciones Carcoba.

En cuanto a las féminas, Sara García Domínguez, del Club Atletismo Albacete Diputación, se proclamó ganadora, con un tiempo de 1:22:29. Segunda fue Alicia Diago Ortega (1:26:48) y tercera, Marian Torío Antolín (1:31:35).

Desde primeras horas de la mañana, los atletas se dieron cita en la pradera de la Ermita de Nuestra Señora de Garón, en Antigüedad, en una mañana con calor, lo que convirtió la prueba en todo un reto para los participantes. Con la salida se vivió uno de los momentos más vistosos de la prueba, en la que numerosos vecinos y visitantes aguardaban impacientes el espectáculo.

Otro de los pasos más especiales fue a la entrada a Antigüedad (Palencia) con el avión McDonnell Douglas F-4 Phantom II. En el municipio, numerosos vecinos esperaban impacientes para dar la bienvenida a los deportistas, al igual que en las diversas partes del recorrido del circuito urbano de Baltanás, donde cientos de personas esperaban impacientes la llegada de los deportistas a la meta.

Uno de los momentos más emotivos fue el homenaje a José Antonio Palomo Herrán, miembro del Club Deportivo Atletismo del Cerrato, fallecido el pasado febrero. «Estamos muy satisfechos con el nivel de la prueba deportiva. Este año hemos contado con numerosos inscritos, el ambiente durante todo el fin de semana ha sido espectacular y llevamos a gala ser una de las pruebas más antiguas de Castilla y León. Hemos querido dedicar esta edición a la memoria de José Antonio Palomo, que trabajó sin descanso para hacer que la Media Maratón fuera un referente», destacó Jesús Castro Mañueco, presidente del Club Deportivo Atletismo del Cerrato, que entregó una placa a Teo Palomo, hermano del fallecido.

La Media Maratón del Cerrato es una cita clásica del atletismo de Castilla y León que unió en la jornada de este domingo a 373 atletas inscritos que salieron de la Ermita de Nuestra Señora de Garón en Antigüedad hasta Plaza de España de Baltanás. Una prueba que es un referente nacional y cuyo récord lo mantiene el atleta Sergio Sánchez, que en 2018 completó el recorrido en 1:04:37.

«Es una prueba preciosa que une a dos pueblos, Antigüedad y Baltanás, y que además tiene la particularidad de la meta volante. Es la primera vez que participo, aunque ya había estado viendo la prueba, y he sentido el calor del público en Antigüedad y Baltanás. Estoy muy contento con el desarrollo de la carrera, la organización y el paisaje, que es espectacular», destacó Ander Barrio, vencedor de la prueba.

«Ha sido una prueba muy especial en la que me he sentido como en casa. Subir al podio ha sido impresionante y me he sentido muy cómoda durante todo el trayecto, a pesar de que con el calor ha sido duro, pues ha sido la primera prueba que competimos con estas temperaturas», comentó por su parte Sara García, ganadora de la prueba.