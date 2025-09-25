Más inversión como principal reto para impulsar la investigación del cáncer

El Día Mundial de la Investigación del Cáncer es un movimiento internacional que se celebra cada 24 de septiembre, coincidiendo con el nacimiento del doctor ... Severo Ochoa, investigador español que en 1959 obtuvo el Premio Nobel de Fisiología o Medicina por sus descubrimientos en genética molecular. La Asociación Española Contra el Cáncer en Palencia ha salido de nuevo a la calle con una mesa informativa con el objetivo de crear conciencia y compromiso con la investigación oncológica, como motor para aumentar la supervivencia, facilitar el acceso a los avances científicos y reducir la carga mundial del cáncer.

Desde la asociación se promueve la innovación científica como clave para superar el 70% de supervivencia media en cáncer en 2030. En 2024 la asociación ha realizado una inversión de 32 millones de euros, alcanzando un total de 750 proyectos desarrollados por más de 2.300 investigadores en toda España. En el caso de Palencia, la AECC aporta dos becas de investigación, la de Ibone Labiano en Navarra, con una inversión de 40.000 euros sobre cáncer gastrointestinal en menores de 50 años, y otra en Salamanca de 50.000 euros con el grupo de investigación de Matias Bronsten sobre cáncer de pulmón. Además, aporta 145.000 euros a la fundación científica.

Hablar de investigación suele evocar imágenes de laboratorios, batas blancas y ensayos clínicos. Pero detrás de esa idea reducida hay un abanico mucho más amplio en el que la farmacia comunitaria también tiene un lugar destacado. Así lo constató el lunes en el Casino de Palencia Ana Deza Ramírez, presidenta del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Palencia, que ofreció una conferencia en el marco del Día Mundial de la Investigación. Ana Deza subrayó que el papel del farmacéutico es más amplio de lo que comúnmente se piensa. «Nosotros tenemos en la cabeza el farmacéutico investigador del laboratorio, pero tenemos que tener presente a muchos tipos de farmacéuticos como el de hospital, el que trabaja en la industria, en atención primaria y salud pública y quizás el más desconocido, el farmacéutico comunitario y el papel que desempeña en la investigación», señaló. Según explicó, esa contribución se realiza desde el propio mostrador, a través de la recogida de datos y de la aportación de información valiosa para el sistema sanitario.

Deza recordó que la función esencial de la profesión sigue siendo la custodia y dispensación del medicamento, siempre acompañada del consejo farmacéutico, pero insistió en que su papel en la actualidad no acaba ahí. «El farmacéutico hace la fundamental que es aquella guardia y custodia del medicamento. Aquella dispensación con consejo farmacéutico, pero además de todo eso, también investiga en campos como puede ser un estudio importante cuyos datos tengan repercusión nacional sobre vacunas Covid o investigaciones que se hacen a través de la farmacia centinela sobre los efectos secundarios de los opioides o el módulo de campaña sanitaria de motivación para la vacunación de la gripe donde se hace recogida de reacciones adversas todos los años».

Uno de los argumentos más relevantes que expuso fue la capilaridad de la red farmacéutica en la provincia. Palencia cuenta con 96 farmacias repartidas por todo el territorio, lo que garantiza, según destacó, que cualquier persona tenga un establecimiento a menos de cinco minutos. Esa proximidad, explicó, convierte a la farmacia en un recurso idóneo no solo para la atención directa, sino también para nuevas funciones de prevención. «Eso hace que toda esa población esté atendida y se le pueda utilizar, no solo para esa atención farmacéutica y esa dispensación, sino para funciones de salud tan importantes como los cribados. Nos gustaría formar parte de esos cribados de cáncer de colon, ya estamos en cribados de fibrilación auricular, pero ahora nos gustaría dar un paso más allá junto con la Asociación Española contra el Cáncer y formar parte de esos cribados».

En este sentido, Ana Deza incidió en el potencial de la red de farmacias comunitarias para colaborar en la lucha contra el cáncer. «Nosotros somos los especialistas del medicamento y podemos dar consejos en atención farmacéutica y en el medicamento», afirmó. Además, insistió en que la farmacia puede colaborar con derivaciones al médico cuando sean necesarias y con su participación activa en cribados de detección precoz.

La presidenta del Colegio de Farmacéuticos fue clara al señalar las carencias actuales. A su juicio, la principal dificultad es la falta de implicación de la Administración en este campo. «Nuestro deseo es que la Administración nos involucre más en todos los procesos de cribado», afirmó. Ana Deza defendió que permitir la recogida de muestras en las farmacias facilitaría la participación de la población. Argumentó que, con horarios más amplios, presencia en todo el territorio y sin necesidad de cita previa, la farmacia es un canal ideal para incrementar la cobertura de estos programas. «Lo que queremos es aumentar las tasas de cribado de cáncer y creo que la farmacia sería un canal fabuloso para ello», subrayó.

En otras comunidades autónomas, ya se han puesto en marcha campañas de cribado de papiloma, cáncer de útero o colon con la implicación de las farmacias. Un modelo que, en su opinión, debería replicarse también en Castilla y León para aprovechar la proximidad de estos establecimientos a los ciudadanos y mejorar los índices de detección precoz.

La conferencia en el Casino de Palencia sirvió, en definitiva, para mostrar cómo la farmacia comunitaria puede jugar un papel clave en la investigación y la salud pública. Un mensaje que resuena en el Día Mundial de la Investigación y que la presidenta del Colegio de Farmacéuticos de Palencia quiso dejar claro. La farmacia no es solo un punto de dispensación, sino también un agente activo en la innovación, la prevención y la atención sanitaria cotidiana.