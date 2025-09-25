El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

El doctor Alberto Arizcun, del comité técnico de la Asociación Contra el Cáncer, en la mesa informativa de la Calle Mayor. Adolfo Fernández

Más inversión como principal reto para impulsar la investigación del cáncer

Los farmacéuticos demandan más participación en los cribados de detección precoz

Adrián García González

Adrián García González

Palencia

Jueves, 25 de septiembre 2025, 06:49

El Día Mundial de la Investigación del Cáncer es un movimiento internacional que se celebra cada 24 de septiembre, coincidiendo con el nacimiento del doctor ... Severo Ochoa, investigador español que en 1959 obtuvo el Premio Nobel de Fisiología o Medicina por sus descubrimientos en genética molecular. La Asociación Española Contra el Cáncer en Palencia ha salido de nuevo a la calle con una mesa informativa con el objetivo de crear conciencia y compromiso con la investigación oncológica, como motor para aumentar la supervivencia, facilitar el acceso a los avances científicos y reducir la carga mundial del cáncer.

