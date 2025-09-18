Andrés Suárez colaborará con la Asociación contra el Cáncer con un concierto

El Norte Palencia Jueves, 18 de septiembre 2025, 06:51 Comenta Compartir

El Teatro Principal de Palencia acogerá el 25 de octubre un concierto solidario del cantautor gallego Andrés Suárez, organizado por Saborea, en beneficio de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC). El evento, que comenzará a las 21 horas, destinará íntegramente su recaudación a la investigación oncológica, con entradas a 35 euros y un aforo limitado de 390 plazas.

La alcaldesa de Palencia, Miriam Andrés, resaltó la colaboración público-privada para hacer posible este concierto, que incluye la cesión del Teatro Principal y una aportación municipal. «La unión con empresas como Saborea, comprometidas con la responsabilidad social, permite que Palencia siga apoyando causas tan necesarias como la lucha contra el cáncer», afirmó.

El director gerente de Saborea, José Manuel Fernández, destacó la importancia de este concierto, que marca el debut de Suárez en Palencia. «No es solo un concierto, es un acto de un amigo que trae su música para una causa solidaria», afirmó, recordando la trayectoria del artista, con nueve álbumes, colaboraciones con figuras como Víctor Manuel y Rulo, y su impacto durante la pandemia con canciones como Resistiré. Fernández subrayó el compromiso social de Saborea y dedicó el evento a una amiga personal que lucha contra el cáncer.

Por su parte, la presidenta de la AECC en Palencia, Rosa María Andrés, expresó su emoción por la llegada de Suárez, un cantautor cuya sensibilidad y canciones como 'Pensando en ti' o 'Valientes' han conquistado al público. «Es un bombazo tenerlo aquí por primera vez, apoyando una causa tan importante», señaló, tras agradecer la iniciativa de Saborea y el respaldo del Ayuntamiento, , según recoge Ical.

Las entradas estarán a la venta esta semana, tanto de forma presencial en la sede de la AECC como online, según confirmó la organización. El evento coincide con la cercanía del Día Mundial de la Investigación en Cáncer (24 de septiembre), y los fondos recaudados se destinarán a proyectos locales, como las dos becas de investigación que la AECC de Palencia financia en el Centro de Investigación del Cáncer de Salamanca, con 45.000 y 50.000 euros anuales, además de otros 140.000 euros para la Fundación Científica de la AECC.