«Los hábitos de vida saludables son lo más importante para prevenir el cáncer»

Es la beneficiaria de una ayuda postdoctoral 2024 de la Asociación contra el Cáncer, desde la junta provincial de Palencia –contribuye con 40.000 euros ... anuales para pagar su salario–, que entró a formar parte de este programa en diciembre del año pasado. La doctora Ibone Labiano Ciriza estudió Bioquímica y Biología Molecular en la Universidad del País Vasco. Posteriormente hizo un Máster en Investigación Biomédica en la Universidad de Navarra y continuó su formación con el doctorado de Investigación Biomédica en el centro de investigación Biodonostia, centrado en enfermedades hepáticas, tanto benignas como tumores hepáticos. Su actual proyecto de investigación TEOGIC se centra en la caracterización del cáncer gastrointestinal de aparición temprana y lo desarrolla en la Unidad de Investigación de Oncología Médica Traslacional de Navarrabiomed, un proyecto financiado por el Instituto de Salud Carlos III. Con motivo del Día Mundial de Cáncer de Colon, la investigadora ofrecerá hoy lunes a las 19:30 horas en la Biblioteca Pública una conferencia sobre el proyecto 'Caracterización del cáncer gastrointestinal de aparición temprana'.

–¿En qué se basa su investigación?

–Se basa en el cáncer gastrointestinal de aparición temprana, que es el que se diagnostica en pacientes menores de 50 años. El estudio se centra en caracterizar de manera diferencial a estos pacientes. Los datos están reportando este incremento de la incidencia de cáncer gastrointestinal en el paciente joven en países nórdicos, en Estados Unidos, en Corea del Sur o en Australia. Además, se empieza a identificar como una entidad propia porque tiene factores de riesgo diferenciales, tiene una biología diferencial y también tienen unas necesidades clínicas diferentes.

–¿Y en España?

–Este aumento de la incidencia del cáncer en paciente joven todavía no se ha visto en los registros de cáncer en España, pero es verdad que estos están como mucho actualizados hasta 2020. Creemos que por eso aún no estamos viendo esos incrementos, sin embargo en sociedades como la Sociedad Española de Oncología Médica o en distintos grupos especialistas en oncología sí que se reconoce como un problema emergente y existe la sensación clínica de que cada vez tienen más pacientes jóvenes en la consulta. Este proyecto es una primera iniciativa para ver si en España hay un aumento de la incidencia o no. E independientemente de que exista o no un aumento, queremos caracterizar el cáncer gastrointestinal de aparición temprana, ver cómo son estos tumores y estos pacientes respecto al cáncer gastrointestinal de aparición a una edad promedio.

–¿Qué ocurriría si el tumor fuese diferente?

–Nos estarían indicando que hay que tratarlo como una entidad propia y hay que atender a esas diferencias. Ahora se habla de medicina personalizada en cáncer, pues un poco en esa línea.

–¿Y cómo se llega a la personalización del cáncer?

–Con la investigación. Vamos a estudiar la microbiota de estos pacientes, ver factores biológicos como proteínas circulantes, el microambiente y las características que tiene el tumor en sí. Y esto es lo que nos va a ayudar. Por ejemplo, hay una proteína circulante específica que se ve aumentada en estos pacientes jóvenes. Este podría ser el primer paso para desarrollar un test de detección precoz dirigido a esa proteína. Esto todavía es un proyecto muy exploratorio, es una primera iniciativa, pero es lo que nos va a poder dar pistas para en un futuro poder desarrollar proyectos más dirigidos a lo que nos digan estos primeros datos.

Investigación «Los recursos son insuficientes y no están a la par de otros países de Europa»

–¿También se va a hacer test de hábitos de vida de los pacientes?

–Sí, este proyecto es bonito porque plantea una aproximación que es muy integral y exhaustiva. Aparte de toda la parte biológica, vamos a hacer cuestionarios de estilo de vida en esos pacientes, relativos a los hábitos alimentarios, a la actividad física, a la calidad de vida en términos de estrés emocional, para ver también si hay diferencias, en todos esos aspectos, entre los pacientes jóvenes y los más mayores que podrían dar lugar a programas de prevención.

–Los hábitos saludables siguen siendo importantes para prevenir los cánceres...

–Sí, lo que más porque es donde podemos hacer cambios. Son los factores que están en nuestra mano de poder modificar. Y de hecho, en el cáncer gastrointestinal de aparición temprana, los artículos que hay hasta la fecha, parece que indican que detrás de ese aumento de la incidencia pueden estar los cambios en el estilo de vida. Los cambios en hábitos alimentarios que nos traen más exposición, por ejemplo, a antibióticos, que vienen en las carnes ultraprocesadas que podemos comer. También nuestros hábitos mucho más sedentarios porque hacemos menos actividad física o los aumentos del estrés crónico.

–¿Conocer más el tumor da lugar a un tratamiento más personalizado y efectivo?

–Claro. Al final, cuando hablamos de medicina de precisión o medicina personalizada se trata de entender muy bien cada tumor y cada paciente. Porque el tumor se desarrolla dentro de un paciente con unas características y estas junto con las del paciente nos van a guiar hacia el tratamiento. Esto ya es una realidad, que ya está empezando a hacerse. Hace unos años el tratamiento del cáncer era quimioterapia para todos y ya está. Y ahora lo que más se oye ahora es la inmunoterapia, por ejemplo, que en cánceres de pulmón ha revolucionado el tratamiento. Ya es un paso en la personalización porque miramos unos marcadores en el tumor que van a decir si es un candidato adecuado para la inmunoterapia.

–Y se incrementa la supervivencia...

–Sí, porque implica que vas a utilizar el tratamiento más adecuado para cada situación o las características biológicas. Y también implica que no vas a usar un tratamiento que en un tumor con esas características no va a ser tan efectivo. Entonces también evitas efectos adversos.

–¿Esto significa además utilizar menos quimioterapia en los tratamientos?

–Sí, para que se utilice menos y se utilice mejor porque la medicina de precisión no solo se refiere a inmunoterapia o quimioterapia. También, por ejemplo, a las dosis o los esquemas de tratamiento, cuántos ciclos, cuánto tiempo, cuánto se para entre ciclos... Todo esto son factores del tratamiento que se están mejorando y que nos llevan a tratar mejor, y a veces tratar mejor es tratar menos.

Cribados «La detección precoz es el mejor arma que tenemos para luchar contra el cáncer»

–Para llegar a la personalización de los tumores y tratamientos, la investigación es clave...

–Claro. La investigación es la base de todo. A veces cuesta un poco verlo porque, por ejemplo, este proyecto en el que voy a trabajar tiene tres años de desarrollo. Y es muy exploratorio. No vamos a llegar a una nueva forma de detección precoz del cáncer. Por eso a veces cuesta verlo, porque suelen ser resultados a largo plazo. La inmunoterapia que estamos utilizando es gracias a que hace 10 o 15 años en un laboratorio se identificó una molécula que estaba alterada o que tenía un mecanismo de acción que hacía que los linfocitos pudieran atacar a una célula tumoral.

–¿España cuenta actualmente con suficientes recursos para la investigación?

–Es verdad que los recursos van mejorando. Por ejemplo, hace años se hacían tesis doctorales sin cotizar, sin contratos y eso ha cambiado. Pero todavía hay mucho que mejorar. Los recursos son insuficientes y no están a la par de otros países de Europa. Muchas veces lo que falta en el mundo de la investigación es continuidad, a los recursos humanos y a los investigadores.

–¿La detección temprana y los cribados son claves en la lucha contra el cáncer?

–Sí, sin duda. La detección precoz es el mejor arma para luchar contra el cáncer. Y por eso el corte del cáncer en paciente joven está en 50 años, porque entre los cánceres que estudiamos nosotras en este proyecto, que es el colorrectal, el gastroesofágico y el cáncer de páncreas, solo tiene programa de detección precoz el cáncer colorrectal y empieza a los 50 años. La detección precoz ha supuesto una revolución porque se identifican mucho antes, se detectan mucho antes los tumores en estadios que se pueden tratar con cirugía y extirpar. Hago un llamamiento y animo a la participación en estos programas de detección precoz porque repito que son la mejor arma para luchar contra el cáncer.

–Los diagnósticos se adelantan y los tratamientos mejoran, pero parece que cada vez hay más casos...

–Creo que es en parte porque se han mejorado los métodos de detección y esto siempre supone un aumento en los casos detectados. También es porque se incrementa la supervivencia y eso quiere decir que hay más pacientes con cáncer activo porque pueden vivir con la enfermedad. Y en algunos tipos de cáncer en concreto, pues también es porque aumenta la incidencia, como por ejemplo en el cáncer de páncreas.

–¿Se han incrementado los casos de cáncer de páncreas?

–En los últimos registros, según los datos del observatorio global, el cáncer de páncreas sí que parece que está aumentando su incidencia. No así el cáncer de colon, el colorrectal y el gastroesofágico, por ejemplo, que parece que disminuyen ligeramente su incidencia en los últimos años.

Conexión entre hospitales

–Antes siempre se oía hablar de Houston a la hora de encontrar el mejor tratamiento. ¿Actualmente también se tiene acceso en cualquier centro público?

–Sí, sin duda. Y además los sistemas públicos de las distintas comunidades autónomas están conectados. Entonces, cuando hay ensayos clínicos, por ejemplo, de tratamientos que están en fase de pruebas en un hospital de una comunidad vecina te pueden derivar a esa. Hay comunicación entre todas siempre en beneficio del paciente.

–Hace dos meses vino a Palencia a dar una conferencia la especialista en biología molecular Mónica López Barahona. ¿Mantienen comunicación sobre sus avances los investigadores?

–Sí. La comunicación la hay en oncología médica y en todas las especialidades. Por ejemplo, está la Sociedad Española de Oncología Médica que hace congresos y reuniones periódicas en las que se habla de distintos avances y hay comunicaciones científicas, y también hay grupos o sociedades europeas. Hemos estado recientemente en Granada, con motivo de unas jornadas de investigación en Oncología Médica del Instituto de Investigación de allí y hemos podido conocer a los profesionales, su labor y ya mantener un contacto continuo. Pero a la doctora López Barahona no la conozco personalmente.