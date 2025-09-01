Intervienen 250 cajetillas de tabaco de contrabando a dos extranjeros

El Norte Palencia Lunes, 1 de septiembre 2025, 22:15 Comenta Compartir

Agentes de la Policía Nacional se incautaron en la madrugada del pasado domingo de 250 cajetillas de tabaco de contrabando que portaban en un vehículo dos hombres de nacionalidad extranjera. Ambos fueron propuestos para sanción por infracción a la Ley Orgánica 12/1995 de Represión del Contrabando.

Además, uno de los dos hombres fue detenido por los funcionarios de la Comisaría de Palencia por encontrarse en situación de busca y captura.

El sábado por la tarde, agentes de la Policía Nacional de la Comisaría de Palencia, dentro del operativo especial dispuesto en el Recinto Ferial para evitar incidentes como el del pasado año, cuando una reyerta con feriantes implicados acabó con disparos y heridos, además de un atropello, desatando el pánico en una noche festiva, requisaron a dos hombres, uno de ellos español y el otro extranjero, un teléfono móvil cuyo robo había sido denunciado antes.