Identificado por amenazas graves a su novia y a la madre de esta

El Norte Palencia Jueves, 11 de septiembre 2025, 12:58

La Policía Local acudió sobre las 16:15 horas del miércoles a la calle Sinesio Delgado por una fuerte discusión en domicilio. En el lugar, se identificó a una mujer de 20 años y a su madre de 50, que manifiestaron que, minutos antes, el novio de la primera, un joven de 27 años, había estado en el domicilio y habían tenido una fuerte discusión con graves amenazas, habiéndose marchado sangrando abundantemente tras fracturar el cristal de una puerta. Se acompañó a las mujeres hasta dependencias policiales para formular denuncia. Se localizó al novio agresor en las inmediaciones, siendo trasladado en primera instancia al centro de salud de La Puebla para ser curado y posteriormente a dependencias policiales para proceder a su identificación formal por la Brigada de Extranjería. Se realizaron las diligencias judiciales oportunas.

También el miércoles, en torno a las 10:30 horas en la Calle Mayor, la Policía Local de Palencia auxilió a un hombre de 30 años que se encontraba convulsionando. Se hizo uso del ambú (resucitador manual autoinflable) ya que al joven le costaba respirar. Fue atendido por los sanitarios posteriormente y dado de alta 'in situ'. Y alrededor de las 14:00 horas, en un establecimiento comercial de la calle Colón, la Policía Local auxilió a una mujer de 49 años que estaba sufriendo un posible ictus. Fue trasladada al Hospital Río Carrión.

Ya este jueves, sobre las 2:05 horas en el Paseo del Otero y a solicitud de la Policía Nacional, la Policía Local realizó la prueba de alcoholemia por infracción (conducción temeraria) al conductor de un turismo, de 55 años, que arrojó un resultado negativo (0,24 mg/l.) pero que fue denunciado por conducir sin haber realizado el curso de reeducación tras condena penal, así como por circular teniendo la ITV desfavorable.