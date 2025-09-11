El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Directo Despliegan las primeras banderas palestinas en un recorrido de la Vuelta blindado en Valladolid

Palencia

Identificado por amenazas graves a su novia y a la madre de esta

Los hechos ocurrieron en un domicilio de Sinesio Delgado y el joven de 27 años sangró abundantemente tras romper el cristal de una puerta

El Norte

El Norte

Palencia

Jueves, 11 de septiembre 2025, 12:58

La Policía Local acudió sobre las 16:15 horas del miércoles a la calle Sinesio Delgado por una fuerte discusión en domicilio. En el lugar, se identificó a una mujer de 20 años y a su madre de 50, que manifiestaron que, minutos antes, el novio de la primera, un joven de 27 años, había estado en el domicilio y habían tenido una fuerte discusión con graves amenazas, habiéndose marchado sangrando abundantemente tras fracturar el cristal de una puerta. Se acompañó a las mujeres hasta dependencias policiales para formular denuncia. Se localizó al novio agresor en las inmediaciones, siendo trasladado en primera instancia al centro de salud de La Puebla para ser curado y posteriormente a dependencias policiales para proceder a su identificación formal por la Brigada de Extranjería. Se realizaron las diligencias judiciales oportunas.

También el miércoles, en torno a las 10:30 horas en la Calle Mayor, la Policía Local de Palencia auxilió a un hombre de 30 años que se encontraba convulsionando. Se hizo uso del ambú (resucitador manual autoinflable) ya que al joven le costaba respirar. Fue atendido por los sanitarios posteriormente y dado de alta 'in situ'. Y alrededor de las 14:00 horas, en un establecimiento comercial de la calle Colón, la Policía Local auxilió a una mujer de 49 años que estaba sufriendo un posible ictus. Fue trasladada al Hospital Río Carrión.

Ya este jueves, sobre las 2:05 horas en el Paseo del Otero y a solicitud de la Policía Nacional, la Policía Local realizó la prueba de alcoholemia por infracción (conducción temeraria) al conductor de un turismo, de 55 años, que arrojó un resultado negativo (0,24 mg/l.) pero que fue denunciado por conducir sin haber realizado el curso de reeducación tras condena penal, así como por circular teniendo la ITV desfavorable.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Así es el nuevo recorrido de la Contrarreloj de Valladolid
  2. 2 El nuevo recorrido de la contrarreloj de La Vuelta en Valladolid: cortes de tráfico, horarios y manifestaciones
  3. 3 La contrarreloj de Valladolid se reduce a 12 kilómetros por las protestas pro Palestina
  4. 4 Muere una motorista en una colisión con un coche en la VA-30
  5. 5 Hallan el cadáver de la mujer de 67 años desaparecida el 4 de agosto en Palencia
  6. 6 El secretario de Organización de Podemos pide «boicotear» la contrarreloj para impedir que «llegue al final»
  7. 7

    Caótico encierro en Alaejos que termina con un toro en el patio de la residencia de ancianos
  8. 8

    Guía para sobrevivir este jueves a los cortes de tráfico por la Vuelta en Valladolid
  9. 9

    El estado del cuerpo hallado cerca del PRAE complica su identificación
  10. 10

    ¿Qué ha costado que la Vuelta Ciclista pase por Valladolid?

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Identificado por amenazas graves a su novia y a la madre de esta

Identificado por amenazas graves a su novia y a la madre de esta