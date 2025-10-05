El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Los nuevos vecinos de Hornillos de Cerrato. Marta Moras

Hornillos de Cerrato suma 16 vecinos y se convierte en espejo de la repoblación

Cuatro familias de Madrid, Mallorca, Noruega y Coruña llegan con el proyecto Arraigo y elevan el censo a 192 habitantes

Adrián García González

Adrián García González

Palencia

Domingo, 5 de octubre 2025, 08:43

Hornillos de Cerrato, un pueblo que hace apenas una década contaba con 110 vecinos, da un paso más en su camino de repoblación. En los ... últimos meses, gracias al Programa Arraigo y la colaboración con la Diputación Provincial de Palencia, cuatro familias se establecen en el municipio, aumentando la población a 192 personas. Se trata de un avance muy significativo para este municipio del Cerrato que refleja la consolidación de una estrategia de revitalización rural que busca ofrecer oportunidades de vida y trabajo en el medio rural.

