Palencia atrae a más de 500 personas en cuatro años con el Proyecto Arraigo

Florencia Castro, emprendedora argentina: «Mi hija de 5 años sale sola a la plaza, eso era impensable antes»

Recuerda el día exacto en el que abrió en Paredes la pastelería junto a su socia, Jimena Garciabarrera, también argentina. Fue el 16 de diciembre del año pasado y desde ese momento no han parado de trabajar. Y lo que triunfa e, 'Dulce noviembre' no son los dulces locales sino el dulce de leche, los alfajores, el turrón de avena o el rogel (capas de masa fina con dulce de leche). «Estamos muy bien en Paredes. Yo siempre decía que venía para volverme, pero cuando cumplí aquí dos años dije que no quería volver más», argumenta Florencia Castro.

Reconoce que emigrar, dejar atrás a la familia, los amigos, la vida de antes, no es fácil. «Trae un montón de cosas. Dejé allí estudiando a mi hija de 20 años, a mis amigos y emprender cuesta porque es volver a empezar. Tienes que acostumbrarte a comidas distintas, horarios, costumbres...», reflexiona. Y añade, «también tengo una niña de 5 años y sale sola a la plaza, eso era impensable antes».