Un hombre en situación irregular abofetea a una mujer al no darle fuego

Vehículo de la Policía Local en el Parque del Salón, en una imagen de archivo.

El Norte Palencia Lunes, 20 de octubre 2025, 15:06

La Policía Local de Palencia identificó el sábado a a un hombre en situación irregular en España tras abofetear a una mujer a las 7.33 horas en el Paseo del Salón. El incidente se produjo cuando el varón solicitó fuego a la víctima y, al no obtenerlo, la agredió de manera inesperada.

La mujer recibió la inmediata asistencia de los agentes policiales, quienes le informaron de sus derechos como víctima y le recomendaron acudir a los servicios sanitarios para obtener un parte de lesiones, indispensable para posibles trámites judiciales.

El agresor, que huyó inicialmente del lugar, fue localizado poco después por la Policía Local de Palencia. Al verificarse su situación irregular, se le entregó un acta de citación para comparecer ante Extranjería.

