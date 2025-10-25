Herrera festeja su producto estrella con éxito de público La Feria de la Patata Boedo-Ojeda se desarrolla con distintos concursos del tubérculo, degustación y comida popular

Ejemplares del tubérculo, participantes en el concurso de la patata más grande de la Feria de Herrera.

Fritas, con salsa, en tortilla, con pescado o también 'viudas'. Cocinadas de múltiples formas, con amplitud de ingredientes, pero con el sabor de siempre. Así se presentó este sábado el tubérculo estrella de la comarca Boedo-Ojeda en una nueva edición de la Feria y Exaltación de la Patata celebrada en Herrera de Pisuerga, que congregó, como viene siendo habitual, a multitud de público.

La Plaza Mayor de la localidad se fue llenando poco a poco de personas, que visitaron las casetas para degustar los exquisitos guisos y preparados que les otorgaban las diferentes asociaciones y colectivos participantes.

Un año más se celebraron concursos relacionados con el producto protagonista de la fiesta, apelando a su mayor tamaño, la mejor degustación en tortilla y su más deliciosa elaboración, ya fuera dulce o salada. Durante el acto se habló de las excelsitudes de la patata de esta comarca, que en esta campaña se espera una cosecha –debido al calor del verano– por debajo de las 30 toneladas por hectárea en secano y de las 35 en regadío. Además, el precio tampoco es el deseado, ya que se vende a 20 céntimos por kilo, por debajo del coste de producción.

Actualmente, se cultivan unas 108 hectáreas en secano y casi 500 de regadío, y se distribuye fundamentalmente por la provincia palentina, aunque también llega a otros mercados de la propia comunidad, Castilla y León, Cantabria o incluso Galicia. El secreto de su calidad tiene que ver con la zona de producción del Boedo y la Ojeda, que tiene unas características edafoclimáticas idóneas: suelos ligeramente ácidos, frío primaveral y ambiente húmedo con lluvias en verano.

La jornada también contó con la recepción de los representantes institucionales, el pregón que corrió a cargo del palentino Javier San Segundo, quien es el organizador del concurso internacional de patatas bravas de Palencia, y el homenaje al sembrador de patatas jubilado José María Bravo, de Báscones de Ojeda.

La comida popular fue organizada por la Asociación de Amas de Casa Santa Ana en el Pabellón de Deportes, mientras que cerró la celebración la actuación de 'Trío Seducción con furgón'.