Venta de patatas, el año pasado en Herrera de Pisuerga. Nuria Estalayo

La cosecha de patata baja en rendimiento y en precio pero mantiene su calidad y popularidad

Herrera de Pisuerga acogerá el sábado la feria de exaltación del producto, que incluye concursos de cocina

J. Olano

J. Olano

Palencia

Miércoles, 22 de octubre 2025, 13:20

La producción de patata de la provincia de Palencia, centralizada en el Boedo y la Ojeda, ha tenido este año un menor rendimiento, posiblemente por ... el excesivo calor del verano, y se sitúa por debajo de las 30 toneladas por hectárea en secano y de las 35 en regadío. El precio tampoco es el deseado, ya que se vende sólo a 20 céntimos por kilo, por debajo del coste de producción. Actualmente, se cultivan unas 108 hectáreas en secano y casi 500 de regadío, y se distribuye fundamentalmente por la provincia aunque también llega a otros mercados de Castilla y León, Cantabria o Galicia.

