La cosecha de patata baja en rendimiento y en precio pero mantiene su calidad y popularidad

La producción de patata de la provincia de Palencia, centralizada en el Boedo y la Ojeda, ha tenido este año un menor rendimiento, posiblemente por ... el excesivo calor del verano, y se sitúa por debajo de las 30 toneladas por hectárea en secano y de las 35 en regadío. El precio tampoco es el deseado, ya que se vende sólo a 20 céntimos por kilo, por debajo del coste de producción. Actualmente, se cultivan unas 108 hectáreas en secano y casi 500 de regadío, y se distribuye fundamentalmente por la provincia aunque también llega a otros mercados de Castilla y León, Cantabria o Galicia.

Agria, spunta y baraka son las variedades de patata que se siembran en esta zona. El secreto de su calidad es la zona de producción del Boedo y la Ojeda, que tiene unas características edafoclimáticas idóneas: suelos ligeramente ácidos, frío primaveral y ambiente húmedo con lluvias en verano.

La zona produce una patata de consumo de excelente calidad, con independencia de la variedad utilizada y de su adecuación al tratamiento culinario: frita o cocida, y de esas y muchas maneras más se podrá degustar este sábado en la Feria de Exaltación de la Patata, que organiza la Mancomunidad del Boedo-Ojeda junto al Ayuntamiento de Herrera de Pisuerga. Arrancará con la apertura de expositores e incluirá el pregón de Javier San Segundo, organizador del concurso internacional de patatas bravas de Palencia, y el homenaje al sembrador de patatas jubilado José María Bravo, de Báscones de Ojeda.

Además, se desarrollarán los concursos de la patata más grande, en la que se valora el diámetro y el peso, y otros certámenes. Una comida popular a cargo de la Asociación de Amas de Casa Santa Ana y la degustación de platos elaborados con patata completan la programación de la feria que ha sido presentada este martes en la Diputación de Palencia por el diputado de zona y presidente de la Mancomunidad del Boedo, Miguel Abia; el vicepresidente de la mancomunidad y concejal en Herrera, Manuel Castilla, y por el diputado de Turismo, Fran Pérez.