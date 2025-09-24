El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Heridos dos motoristas en un accidente en Villaherreros

Otra mujer ha resultado lesionada en un brazo tras salirse de la vía un turismo e impactar contra un guardarraíl en el kilómetro 1 de la A-610

El Norte

El Norte

Palencia

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 17:58

Dos motoristas han resultados heridos en la tarde de este miércoles en un accidente con dos motocicletas implicadas en el cruce de la P-236 con la N-120, en el término municipal de Villaherreros.

El siniestro vial ha tenido lugar sobre las 15:45 horas, cuando se ha alertado al Servicio de Emergencias Sanitarias 112 de Castilla y León, que ha solicitado asistencia para los dos motoristas, que estaban conscientes. Hasta el lugar se han desplazado efectivos de la Guardia Civil de Tráfico de Palencia y medios de Emergencias-Sacyl.

Veinte minutos antes, en torno a las 15:25 horas, el Servicio de Emergencias Sanitarias 112 de Castilla y León ha recibido una llamada en la que se alertaba de que, en el kilómetro 1 de la A-610, término municipal de Palencia, un turismo se había salido de la vía e impactado contra el guardarraíl. En la llamada se indicaba que había una mujer de 58 años con dolor en un brazo. Se ha dado aviso a Guardia Civil y a Sacyl, que ha enviado recursos para atenderla.

