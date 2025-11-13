El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Palencia

Heridos dos hombres tras salirse de la vía un turismo en Grijota

El accidente ha ocurrido en el kilómetro 6 de la CL-615 y se ha solicitado asistencia para las dos víctimas, de 47 y 49 años

El Norte

El Norte

Palencia

Jueves, 13 de noviembre 2025, 17:14

Comenta

Dos hombres de 47 y 49 años han resultado heridos en la tarde de este jueves en un accidente de tráfico ocurrido en la CL-615 a la altura del término municipal de Grijota.

El siniestro vial ha tenido lugar sobre las 14:20 horas, cuando el Servicio de Emergencias Sanitarias 112 de Castilla y León ha sido alertado de la salida de la vía de un turismo en el punto kilométrico 6 de la citada carretera autonómica que une las localidades de Palencia y Guardo, solitando asistencia sanitaria para atender a dos hombres heridos leves.

El Servicio de Emergencias Sanitarias 112 de Castilla y León ha dado aviso a la Guardia Civil de Tráfico de Palencia y a Emergencias-Sacyl, que ha movilizado una ambulancia soporte vital básico.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Stella del Carmen publica las fotografías más íntimas de su «sagrada» boda en Valladolid
  2. 2

    Un nuevo parque solar como mil campos de fútbol generará 400 empleos y deja 3,8 millones en Wamba
  3. 3 Dos heridos en un choque frontal entre dos coches en la N-122 en Traspinedo
  4. 4

    Detenida por agredir en el pecho con un arma blanca a su marido en presencia de su hija menor
  5. 5

    Urbanismo tumba el segundo recurso vecinal contra los 114 pisos para jóvenes de Parquesol
  6. 6 Los ensayos del aniversario de la Academia de Caballería toman el centro de Valladolid
  7. 7 Facua lanza una plataforma para reclamar la devolución de la tasa de basuras en seis capitales de Castilla y León
  8. 8

    La disputa vecinal de Barrio España que acabó con un navajazo mortal en el Clínico
  9. 9

    Los coletazos de la borrasca Claudia traen un temporal de viento y lluvia a Valladolid
  10. 10

    El Estrella Michelin Trigo toma el Herreriano: «Habrá oferta para atraer nuevos clientes»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Heridos dos hombres tras salirse de la vía un turismo en Grijota

Heridos dos hombres tras salirse de la vía un turismo en Grijota