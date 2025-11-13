Heridos dos hombres tras salirse de la vía un turismo en Grijota

El Norte Palencia Jueves, 13 de noviembre 2025, 17:14 Comenta Compartir

Dos hombres de 47 y 49 años han resultado heridos en la tarde de este jueves en un accidente de tráfico ocurrido en la CL-615 a la altura del término municipal de Grijota.

El siniestro vial ha tenido lugar sobre las 14:20 horas, cuando el Servicio de Emergencias Sanitarias 112 de Castilla y León ha sido alertado de la salida de la vía de un turismo en el punto kilométrico 6 de la citada carretera autonómica que une las localidades de Palencia y Guardo, solitando asistencia sanitaria para atender a dos hombres heridos leves.

El Servicio de Emergencias Sanitarias 112 de Castilla y León ha dado aviso a la Guardia Civil de Tráfico de Palencia y a Emergencias-Sacyl, que ha movilizado una ambulancia soporte vital básico.