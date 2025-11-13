Heridos dos hombres tras salirse de la vía un turismo en Grijota

PalenciaHeridos dos hombres tras salirse de la vía un turismo en Grijota
El accidente ha ocurrido en el kilómetro 6 de la CL-615 y se ha solicitado asistencia para las dos víctimas, de 47 y 49 años
Palencia
Jueves, 13 de noviembre 2025, 17:14
Dos hombres de 47 y 49 años han resultado heridos en la tarde de este jueves en un accidente de tráfico ocurrido en la CL-615 a la altura del término municipal de Grijota.
El siniestro vial ha tenido lugar sobre las 14:20 horas, cuando el Servicio de Emergencias Sanitarias 112 de Castilla y León ha sido alertado de la salida de la vía de un turismo en el punto kilométrico 6 de la citada carretera autonómica que une las localidades de Palencia y Guardo, solitando asistencia sanitaria para atender a dos hombres heridos leves.
El Servicio de Emergencias Sanitarias 112 de Castilla y León ha dado aviso a la Guardia Civil de Tráfico de Palencia y a Emergencias-Sacyl, que ha movilizado una ambulancia soporte vital básico.