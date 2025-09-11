El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Palencia

Herido un motorista de 33 años en una colisión con un camión en Aguilar

El accidente ha tenido lugar sobre las 13:15 horas en la CL-626 y el hombre se quejaba de un golpe en la pierna

Palencia

Jueves, 11 de septiembre 2025, 14:44

Un hombre de 33 años ha resultado herido este jueves en una colisión entre la motocicleta que conducía y un camión a la altura del término de Aguilar de Campoo.

El accidente vial ha tenido lugar sobre las 13:15 horas en el kilómetro 232 de la CL-626, cuando han colisionado un camión y una motocicleta. Como consecuencia del impacto, ha resultado herido el conductor de la motocicleta, de 33 años, que se encontraba consciente pero se quejaba de un golpe en una pierna.

El Servicio de Emergencias Sanitarias 112 de Castilla y León ha dado aviso a la Guardia Civil de Tráfico y a Emergencias Sanitarias-Sacyl, que ha enviado una ambulancia al lugar para atender al motorista herido.

