Herido un menor de 10 años tras ser atropellado por un turismo

Un menor de unos 10 años ha resultado herido en la tarde de este viernes tras ser atropellado por un turismo en la avenida de Cuba de la capital palentina.

El suceso ha tenido lugar sobre a las 20:04 horas, cuando el Servicio de Emergencias Sanitarias 112 de Castilla y León ha recibido una llamada en la que se alertaba del atropello de un turismo a un menor de unos 10 años a la altura del número 36 de la avenida de Cuba, en Palencia capital. El menor estaba consciente y se quejaba de dolor en la cabeza y la espalda.

El 112 ha dado aviso a la Policía Local de Palencia, a la Policía Nacional y a Emergencias Sanitarias-Sacyl, que ha enviado una ambulancia al lugar.