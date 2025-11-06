Heridos un hombre y una mujer tras volcar un monovolumen en Amusco

Ricardo Sánchez Rico Palencia Jueves, 6 de noviembre 2025, 15:09 Comenta Compartir

Un hombre y una mujer, ambos de en torno a 30 años, han resultado heridas este jueves tras volcar el monovolumen en el que circulaban en la A-67 a la altura del término municipal de Amusco.

El siniestro vial ha tenido lugar sobre las 13:30 horas, cuando el Servicio de Emergencias Sanitarias 112 de Castilla y León recibió aviso del vuelco del vehículo en el kilómetro 28 de la citada autovía, en sentido a Santander, resultando heridos un hombre y una mujer, encontrándose esta última atrapada en el interior del monovolumen.

El 112 alertó a la Guardia Civil de Tráfico de Palencia, a Emergencias Sanitarias-Sacyl y a los bomberos de la Diputación de Palencia, que tuvieron que separar el salpicadero del vehículo para poder liberar las piernas de la mujer.

Minutos más tarde, sobre las 13:40 horas de este jueves, el Servicio de Emergencias Sanitarias 112 de Castilla y León ha recibido aviso del vuelco de un turismo en el kilómetro 16 de la P-240, a la altura de Quintanilla de Onsoña, solicitándose asistencia sanitaria para atender a un hombre de 23 años que había salido por sus propios medios del vehículo pero que se quejaba de una mano.

El 112 dio aviso a la Guardia Civil de Tráfico de Palencia y a Emergencias Sanitarias-Sacyl, que desplazó a una ambulancia hasta el lugar.