Herido un hombre de 69 años en una colisión entre dos motos en Ampudia

El accidente por alcance ha tenido lugar sobre las 12:20 horas en el kilómetro 6 de la P-904

Domingo, 16 de noviembre 2025, 15:02

Un hombre de 69 años ha resultado herido pasado el mediodía de este domingo en una colisión por alcance entre dos motocicletas en la carretera P-904 a la altura del término municipal de Ampudia.

El accidente ha tenido lugar sobre las 12:40 horas, cuando la Sala de Operaciones del Servicio de Emergencias Sanitarias 112 de Castilla y León ha recibido una llamada en la que se alertaba de la colisión por alcance de dos motocicletas en el kilómetro 6 de dicha vía de enlace que conecta la autovía A-62 con Palencia a través de la carretera CL-619.

El Servicio de Emergencias Sanitarias 112 de Castilla y León ha dado aviso a la Guardia Civil de Tráfico de Palencia y a Emergencias Sanitarias-Sacyl, que ha enviado asistencia para un hombre de 69 años.

