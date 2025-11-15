El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Establecimiento de Druni el pasado 19 de septiembre, día que abrió su segunda tienda en la Calle Mayor de Palencia. Adolfo Fernández

Palencia

Identificado tras llevarse de Druni tres perfumes valorados en 265 euros

La Policía Nacional le investiga por un delito leve de hurto

Ricardo Sánchez Rico

Palencia

Palencia

Sábado, 15 de noviembre 2025, 09:06

Comenta

La cadena española Druni, dedicada a cosmética, perfumes, maquillaje, parafarmacia y productos de aseo personal, abrió el pasado 19 de septiembre su segunda tienda en la Calle Mayor ... de la capital palentina en el antiguo local de Zara. Un reclamo para sus fieles, pero también para los 'amigos de lo ajeno', que ven en estos artículos muy buena colocación.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

