Identificado tras llevarse de Druni tres perfumes valorados en 265 euros

PalenciaIdentificado tras llevarse de Druni tres perfumes valorados en 265 euros
La Policía Nacional le investiga por un delito leve de hurto
Palencia
Sábado, 15 de noviembre 2025, 09:06
La cadena española Druni, dedicada a cosmética, perfumes, maquillaje, parafarmacia y productos de aseo personal, abrió el pasado 19 de septiembre su segunda tienda en la Calle Mayor ... de la capital palentina en el antiguo local de Zara. Un reclamo para sus fieles, pero también para los 'amigos de lo ajeno', que ven en estos artículos muy buena colocación.
Así, el pasado jueves, un hombre fue identificado por la Policía Nacional de Palencia cuando huía por la Calle Mayor con tres perfumes con un valor total de 265 euros. Era el tercer día que se había dejado ver por la tienda y aprovechaba para llevarse ocultos productos, pero en esta ocasión fue localizado por la Policía Nacional, que le investiga por un delito leve de hurto (si la cuantía supera los 400 euros, se está entonces ante un delito de hurto que se encuentra penado con prisión de 6 a 18 meses).
