Fachada del bar Donde Ramón, uno de los locales robados. Lucía Gil Maestro

Palencia

Desvalijan dos bares de la avenida de Asturias y la calle Bélgica

Los ladrones reventaron las tragaperras en Donde Ramón y Los Blancos y se llevaron también dinero, tabaco, botellas, lotería, un jamón y una cesta

Ricardo Sánchez Rico

Ricardo Sánchez Rico

Palencia

Jueves, 13 de noviembre 2025, 23:01

«Nos ha dicho la Policía Nacional que no son de aquí, que vienen de fuera y preparados, con inhibidores de alarma. No han dejado ... ni una huella», comentan desde el nuevo bar Donde Ramón, en la avenida de Asturias, uno de los establecimientos hosteleros que ha sido desvalijado en la madrugada de este jueves después de que autor o autores desconocidos forzaran las dos puertas de acceso al local y, ya en el interior, reventaran las máquinas tragaperras y la caja registradora, arramplando con todo lo que vieron a su paso.

