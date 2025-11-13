Desvalijan dos bares de la avenida de Asturias y la calle Bélgica

«Nos ha dicho la Policía Nacional que no son de aquí, que vienen de fuera y preparados, con inhibidores de alarma. No han dejado ... ni una huella», comentan desde el nuevo bar Donde Ramón, en la avenida de Asturias, uno de los establecimientos hosteleros que ha sido desvalijado en la madrugada de este jueves después de que autor o autores desconocidos forzaran las dos puertas de acceso al local y, ya en el interior, reventaran las máquinas tragaperras y la caja registradora, arramplando con todo lo que vieron a su paso.

«Se han llevado botellas de licor sin abrir y el dinero de las ventas del martes y el miércoles que tenía escondido en otro sitio. Han bajado a la cocina y se han llevado un jamón y la cesta de Navidad», añaden desde Donde Ramón, que no fue el único local víctima de los ladrones, ya que el restaurante Los Blancos, en la calle Bélgica, en el polígono industrial de Palencia, fue también desvalijado durante la madrugada del jueves.

«Han roto una puerta y una valla para entrar y, ya dentro, nos han reventado las tragaperras, se han llevado también lotería, tabaco de la máquina y monedas de la caja, que la dejo siempre abierta», subrayaban desde el establecimiento hostelero.

Además, la peluquería Déjà Vu, en la avenida de Castilla, sufrió también una tentativa de robo en la madrugada del jueves.