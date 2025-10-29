El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Consulta la portada de El Norte de Castilla
Imagen de archivo de una ambulancia en Palencia. M. Moras

Palencia

Herida una mujer de 35 años tras volcar un turismo en Villamuriel

El accidente se ha producido a las ocho y media de la mañana de este miércoles en la ronda P-11 sentido la capital palentina

El Norte

El Norte

Palencia

Miércoles, 29 de octubre 2025, 09:18

Comenta

Una mujer de 35 años ha resultado herida este miércoles al volcar el turismo en el que viajaba en Villamuriel de Cerrato. El accidente se ha producido a las 8:33 horas en el kilómetro 3 de la ronda P-11 sentido Palencia, momento en el que varias llamadas han alertado al centro de operaciones del 112 del siniestro vial y han solicitado asistencia sanitaria para una mujer, que estaba consciente y, en principio, herida de levedad.

Otros sucesos en Palencia

Investigado por triplicar la tasa de alcoholemia y causar daños a dos vehículos

Investigado por triplicar la tasa de alcoholemia y causar daños a dos vehículos

Dos detenidos por robar varias calderas en una finca de Villamediana

Dos detenidos por robar varias calderas en una finca de Villamediana

El 112 ha trasladado el aviso a la Guardia Civil de Tráfico de Palencia, a la Policía Local de Villamuriel de Cerrato y a Emergencias Sanitarias-Sacyl, que ha enviado a la zona a la zona para atender a la mujer lesionada.

Por el momento no ha trascendido si ha requerido traslado hospitalario.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El ADN confirma que el cuerpo hallado en el PRAE es el del exmilitar desaparecido durante tres meses
  2. 2

    La casa de los cadáveres de Valladolid
  3. 3

    Alertan de la presencia de un exhibicionista en las inmediaciones del Centro Cultural Miguel Delibes
  4. 4 Buscan en una balsa de Ribadesella a Maritrini y a su bebé, desaparecidas en 1987
  5. 5

    Las compañías programan casi 50.000 plazas en el aeropuerto de Valladolid para esta temporada de invierno
  6. 6 Muere la actriz Esther Uria a los 55 años
  7. 7

    Las Contiendas estrena un jardín para que los vallisoletanos depositen las cenizas de sus fallecidos
  8. 8

    Renault no prevé coches nuevos para Valladolid y Palencia «a día de hoy» y pide más flexibilidad y ajustar costes salariales
  9. 9

    Los estudiantes de Valladolid dicen basta al acoso escolar y exigen más medidas contra el bullying
  10. 10 Calendario Laboral 2026 en España: festivos nacionales y locales en Castilla y León

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Herida una mujer de 35 años tras volcar un turismo en Villamuriel

Herida una mujer de 35 años tras volcar un turismo en Villamuriel