Herida una mujer de 35 años tras volcar un turismo en Villamuriel

Una mujer de 35 años ha resultado herida este miércoles al volcar el turismo en el que viajaba en Villamuriel de Cerrato. El accidente se ha producido a las 8:33 horas en el kilómetro 3 de la ronda P-11 sentido Palencia, momento en el que varias llamadas han alertado al centro de operaciones del 112 del siniestro vial y han solicitado asistencia sanitaria para una mujer, que estaba consciente y, en principio, herida de levedad.

El 112 ha trasladado el aviso a la Guardia Civil de Tráfico de Palencia, a la Policía Local de Villamuriel de Cerrato y a Emergencias Sanitarias-Sacyl, que ha enviado a la zona a la zona para atender a la mujer lesionada.

Por el momento no ha trascendido si ha requerido traslado hospitalario.