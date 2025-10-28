Dos detenidos por robar varias calderas en una finca de Villamediana

Uno de los detenidos, en la Comandancia de la Guardia Civil.

La Guardia Civil de Palencia, dentro del marco de la Operación Armica, ha detenido a dos personas de 37 y 43 años, ambos de nacionalidad española, como supuestos autores de dos delitos de robo con fuerza en las cosas.

Los hechos tuvieron lugar a principios del pasado mes de agosto, cuando, durante dos noches, los detenidos accedieron a una finca de la localidad palentina de Villamediana en la que se guardaban calderas y piezas de recambio, siendo sorprendidos en la segunda ocasión por el propietario de la instalación.

Seguidamente esta persona avisó a la Guardia Civil de Palencia, acudiendo varias patrullas al lugar, y tras inspeccionar las inmediaciones, localizaron el vehículo en un camino cercano.

Tras una serie de investigaciones, se pudo determinar la identidad de las dos personas que efectuaron dichos robos, pudiendo además esclarecer otro delito de hurto de baterías efectuado en la localidad de Becerril de Campos por uno de los detenidos.