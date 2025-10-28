Ochenta identificados en un dispositivo contra la delincuencia en la principal zona de ocio nocturno

El Norte Palencia Martes, 28 de octubre 2025, 12:38 Comenta Compartir

La Policía Nacional, dentro de las actuaciones enmarcadas en los planes operativos de prevención de la delincuencia, viene desarrollando distintos dispositivos policiales especiales en colaboración con la Policía Local de Palencia al objeto de impedir el menudeo de sustancias estupefacientes, peleas y reyertas y daños en el mobiliario urbano en la principal zona de ocio nocturno de la ciudad.

La intervención policial tuvo lugar el pasado fin de semana y consistió en reforzar las patrullas conjuntas por la zona de ocio nocturno del centro de Palencia y en la realización de inspecciones nocturnas en conocidos bares de copas. En el servicio policial participaron un total de 18 funcionarios de ambos cuerpos policiales, dando como resultado la identificación de 82 personas, cinco de las cuales tenían antecedentes policiales, y en la elaboración de varias actas de denuncia por incumplimiento de normativa municipal relacionada con la cartelería y en materia de prevención de incendios, así como por consumo de sustancias estupefacientes.

Además, se identificó a tres ciudadanos extranjeros en situación irregular, que fueron citados para que se presentaran en la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de la Policia Nacional con el fin de tramitar el correspondiente expediente administrativo.

Mediante la ejecución de estos servicios operativos, la Policía Nacional y la Policía Local garantizan la seguridad ciudadana, especialmente durante las noches de fin de semana, en la zona de ocio más concurrida de la ciudad, evitando tanto el consumo de sustancia estupefacientes como las peleas y reyertas que se suelen producir, con el fin de hacer compatible el disfrute del ocio y el cumplimiento de la normativa.