El coche que provocó los daños, sin neumático. A la derecha, daños en los turismos. El Norte

Palencia

Investigado por triplicar la tasa de alcoholemia y causar daños a dos vehículos

El conductor de 23 años provocó también desperfectos en la calzada de varias calles al perder un neumático delantero

El Norte

El Norte

Palencia

Martes, 28 de octubre 2025, 14:14

La Policía Local de Palencia investiga a un conductor de 23 años que arrojó un resultado de 0,86 mg/l. de aire expirado en la prueba de alcoholemia a la que fue sometido después de provocar importantes daños materiales a dos vehículos que se encontraban estacionados, así como en la calzada de varias calles de la ciudad.

Los hechos tuvieron lugar en la tarde del domingo, cuando el conductor, ahora investigado no detenido, cometió varias infracciones de tráfico. Según relató un testigo, se incorporó a la avenida Campos Góticos de Palencia sin respetar el stop, llegando a invadir el carril contrario. Mientras circulaba a gran velocidad, entró en la calle Doña Juana, donde colisionó contra dos vehículos, llegando a quedar subido lateralmente sobre uno de ellos. Tras la colisión, echó marcha atrás y abandonó el lugar a gran velocidad, llegando a circular en sentido contrario por las calles Doña Berenguela y Núñez de Balboa.

En su fuga llegó a perder el neumático delantero derecho, provocando daños en la calzada y quedando finalmente detenido en la calle Núñez de Balboa.

El conductor se enfrenta a un delito contra la seguridad vial por conducir bajo la influencia de bebidas alcohólicas (379.2 CP), enfrentándose a unas penas que van desde 3 a 6 meses de prisión, multa de 6 a 12 meses o trabajos en beneficio de la comunidad de 3.190 días y, en cualquier caso, retirada del permiso de conducir de 1 a 4 años.

