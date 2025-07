Las hamburguesas de wagyu estrenan casa en Palencia

José María Díaz Palencia Domingo, 27 de julio 2025, 08:29 Comenta Compartir

No resulta difícil encontrar estas cotizadas hamburguesas en los de los supermercados de Palencia o incluso en algunas de las carnicerías de la ciudad. Lo ... que ya no resulta tan fácil es encontrar esta carne, calificada como 'gourmet', en las cartas de los restaurantes palentinos. Imposible no es, desde luego, pero la oferta ha sido escasa hasta ahora.

Pero esto cambiará a partir del próximo mes de agosto, puesto que una vez pasado el puente de la Asunción, la empresa Finca Santa Rosalía tiene previsto inaugurar su primer restaurante en la capital palentina. La firma cuenta ya con un gran restaurante en su gran finca ubicada en la localidad burgalesa de Vizmalo, muy próxima al límite con la provincia de Palencia, y cuenta también con otro local en Bilbao. Sin embargo, el enfoque que se quiere dar a este nuevo restaurante de Palencia será muy distinto, ya que se enfocará especialmente a la elaboración de las hamburguesas de wagyu, una raza bovina originaria de Japón, cuya carne es especialmente apreciada por su jugosidad. Por el momento, Finca Santa Rosalía mantiene también un local dedicado a hamburguesas en la capital burgalesa, pero no puede considerarse un restaurante, puesto que no se puede comer en su interior, sino que esta especializado en la comida para llevar. «Nos está funcionando muy bien, vendemos las hamburguesas ya preparadas, pero con el modelo 'take away', solo para llevar, porque es un local pequeño. Salen muy bien, porque las preparamos envueltas en un papel térmico y unas bolsas también especiales de conservación, que permiten que la hamburguesa mantenga unas propiedades perfectas alrededor de media hora», explica Joseba Garmendia, propietario de la empresa, quien señala que el restaurante de Palencia dará un salto cualitativo, puesto que además de contar con este servicio de comida preparada dispondrá también de mesas para comer. «Es un local que ya estaba preparado como restaurante y lo vamos a aprovechar. Tenemos la experiencia de la comida para llevar y ahora también vamos a ofrecer la posibilidad de degustar nuestras hamburguesas en el propio local, recién hechas. Además, vamos a reservar un espacio como expositor para nuestros productos 'gourmet' más reconocidos, como los entrecot o las propias hamburguesas, para que pueda comprarse la carne fresca para cocinarla en casa», explica el hostelero. El objetivo de la empresa es abrir el nuevo restaurante de Palencia después del puente de agosto, por lo que ya han comenzado con el proceso de selección de personal. Se pretenden contratar cinco trabajadores fijos, a los que se unirán otras dos o tres personas para los fines de semana. «Queremos abrir después del puente, con un poco de margen para llegar a San Antolín ya rodados, con unas semanas de experiencia, porque sabemos que las fiestas son muy importantes», explica Joseba Garmendia.

Temas

Carne

Palencia