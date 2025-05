«Me gustaría seguir en Palencia la próxima temporada»

Adrián García González Palencia Viernes, 9 de mayo 2025, 16:46 Comenta Compartir

El pasado 12 de febrero quedó marcado como uno de los peores días de la temporada para el Súper Agropal Palencia. El conjunto morado perdió en casa por dos puntos frente al líder, el San Pablo Burgos, y perdió también a uno de sus mejores efectivos para lo que restaba de campaña. Mathieu Kamba sufrió la rotura del tendón de Aquiles derecho, y durante estos tres meses ha trabajado en la sombra para tratar de volver más fuerte la próxima temporada. El alero canadiense con pasaporte congoleño ha adoptado un nuevo rol fuera de la pista para tratar de aportar al equipo en su lucha por el ascenso. En cuanto a su futuro, continúa siendo una incógnita. Kamba finaliza contrato en Palencia este verano y todavía no se ha sentado a hablar con el club morado, aunque reconoce que «me gustaría seguir en Palencia».

–Han pasado tres meses desde su lesión. ¿Cómo se encuentra?

–Estoy cada vez mejor, creo que lo estoy haciendo bien. Está siendo mucho trabajo y lleva tiempo. El primer mes fue el más difícil porque iba con muletas, y después hice la transición a las zapatillas. Me tocó aprender a moverme por casa, a ir a comprar comida o simplemente a llegar al Pabellón. Al principio sentía algo de miedo, pero con el paso del tiempo todo se fue haciendo más fácil. Empiezas a descubrir atajos para moverte por casa o aprender a caminar mejor. Ha sido un buen proceso. En el segundo mes ya llevaba una especie de bota y podía caminar un poco, así que fue algo más sencillo. Y ahora ya puedo andar sin muletas ni bota, lo cual es una bendición.

–¿Cómo está siendo su recuperación en el aspecto psicológico?

–Tampoco está siendo mala, porque llevo jugando a baloncesto mucho tiempo, cinco años seguidos sin parar. Esta lesión ha sido como un descanso para mí. Un descanso muy necesario, así que me he retado a mí mismo a darlo todo cada vez que pueda. Tengo a mi familia, a mis amigos y al club apoyándome. En el día a día también tengo el respaldo de personas como Joseda o Arnau, que me dicen que me tome mi tiempo, que no intente hacer nada que no pueda. No me presionan. Así que mentalmente me siento muy bien y con mucha fuerza.

–¿Hay alguna posibilidad de volver a jugar esta temporada o sólo piensa en la próxima?

–La temporada para mí ha terminado. No hay ninguna posibilidad. Ahora empezaré a hacer cosas un poco más específicas de baloncesto en mis entrenamientos, pero no voy a estar ni cerca del nivel al que necesitaría estar para contribuir al equipo y competir al máximo. Lo mejor es tomarme las cosas con calma, asegurarme de recuperarme al cien por cien y estar listo para la próxima temporada.

–¿Le ha sorprendido el enorme apoyo que ha recibido por parte de la afición palentina?

–Sí, me ha sorprendido. Siempre he sabido que tenemos una de las mejores aficiones de la liga. Tanto en ACB como en Primera FEB, la afición ha sido muy constante. He recibido muchas muestras de cariño y ánimo, y tomo todo eso como una motivación más para mi recuperación. Toda esa energía que me transmiten la pongo en el proceso de recuperación para volver la próxima temporada y tratar de ser la mejor versión de mí mismo.

–En cuanto al equipo, ¿cómo se siente con este nuevo papel fuera de la cancha?

–Hablo cuando tengo que hablar. Tenemos a tres capitanes, Manu y Chema son quienes más intervienen porque están en pista. Yo siento que estoy fuera de la cancha, viendo los partidos desde una perspectiva diferente. El último mes o mes y medio no ha ido como nos gustaría en cuanto a resultados, pero aún nos queda un partido en casa para tratar de darle una alegría a nuestra afición e incluso conseguir el factor cancha en el 'play-off'. En lo personal, estoy viendo el baloncesto desde un punto de vista que hacía tiempo que no tenía, uno en el que no puedes participar directamente. Está siendo muy enriquecedor y me está enseñando mucho.

–El equipo afrontará el 'play-off' contra el Obradoiro. ¿Cómo ve esta eliminatoria?

–Lo veo bien y creo en las posibilidades del equipo. La gente está sobrevalorando al Obradoiro y nos está infravalorando a nosotros. Es una eliminatoria que puede ganar cualquiera. Los dos partidos que jugamos contra ellos en la temporada regular fueron muy igualados, tanto con su plantilla anterior como con los nuevos refuerzos. Nosotros tenemos lo necesario para ganar. Podemos ir a su cancha y llevarnos una victoria, y después ellos tendrían que venir a Palencia a jugar dos partidos seguidos. Tengo mucha confianza en el equipo y creo que podemos superar esta ronda. Hemos tenido muchos desafíos a lo largo del año, así que estaremos preparados.

–Varios compañeros han resaltado las similitudes entre esta temporada y la del ascenso a la ACB. ¿Usted observa también estas similitudes?

–Sí veo ciertas similitudes. Creo que la mayor diferencia entre aquella temporada del ascenso y esta es que entonces no teníamos ninguna expectativa de subir. Formamos un equipo para competir con intensidad, para jugar duro. Empezamos a ganar de forma regular y con el tiempo nos dimos cuenta de que éramos un muy buen equipo. En aquel momento, básicamente éramos Andorra y nosotros. Esta temporada ha sido un poco diferente: Burgos ha sido un rival muy fuerte y muchos equipos han reforzado sus plantillas, han invertido dinero para mejorar, y eso ha hecho que la competición sea muy exigente. Igual que en la temporada del ascenso, hemos perdido algunos partidos que no deberíamos haber perdido. Me gusta el ambiente que tenemos, que todos en el equipo tengan un gran nivel. La química sigue siendo muy fuerte, y eso me recuerda mucho a aquella temporada. Ahora estamos en ese momento en el que debemos unirnos más que nunca y asumir que han llegado los 'play-offs'. Es ganar o irse a casa. Todo el trabajo que hemos hecho durante el año nos ha traído hasta aquí, así que tenemos que estar preparados.

–Su contrato en Palencia termina este verano. ¿Ha tenido alguna conversación con el club sobre una posible renovación?

–No, para ser sincero, todavía no ha habido ninguna conversación. Normalmente, en estos casos, cuando un jugador está lesionado, se queda en el club durante toda la recuperación y al año siguiente juega, porque ya está familiarizado con el equipo que lo ha tratado. Así que ya veremos. No hemos hablado aún de renovación, pero supongo que antes de que termine la temporada habrá algún tipo de charla. No está descartado, pero no lo sé, siendo honesto. No quiero mentir a los aficionados ni a nadie, así que simplemente aún no lo sé.

–¿Le gustaría seguir en Palencia?

–Sí, sin duda me gustaría seguir aquí, porque estoy haciendo la rehabilitación con Joseda y ya conozco bien todo. Al club, a la ciudad, los aficionados han sido muy buenos conmigo todo este tiempo... ¿Por qué no continuar otro año después de haber pasado por algo así? Por mi parte, estaría encantado.