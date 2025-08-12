Gramedo incrementa la población de 15 a 100 en sus fiestas

Nuria Estalayo Martes, 12 de agosto 2025, 10:45 Comenta Compartir

La población de Gramedo, pedanía de Cervera de Pisuerga con alrededor de 15 habitantes, celebró este fin de semana pasado sus fiestas patronales. Este pequeño enclave del norte de Palencia reunió a un centenar de personas. En la celebración del domingo no faltó la eucaristía, la procesión del patrón, San Miguel, por las calles de la localidad, el aperitivo conjunto y la comida de hermandad.

Asimismo, tuvo lugar un homenaje a cuatro personas: Abel del Río, vecino del pueblo, recientemente fallecido; una pareja de novios en la que él es de Gramedo, un nuevo vecino joven de 33 años que participó con toda su familia; y a Trinidad Simal, compasionista que ha desarrollado su labor misionera en Colombia y Venezuela entre los más vulnerables de los barrios periféricos.

La fiesta estuvo acompañada por representantes del Ayuntamiento de Cervera de Pisuerga, entre ellos el alcalde del municipio, Jorge Ibáñez, y el presidente de la Junta Vecinal, Esteban Gómez.