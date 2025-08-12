El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

La alcaldesa de Congosta: «Los propios vecinos cogimos las mangueras. Nos sentimos muy abandonados»
Los vecinos portan la imagen del patrón a hombros en la procesión en Gramedo.
Palencia

Gramedo incrementa la población de 15 a 100 en sus fiestas

La fiesta homenajeó a varias personas, entre ellas a Trinidad Simal, compasionista que ha desarrollado su labor misionera en Colombia y Venezuela

Nuria Estalayo

Nuria Estalayo

Martes, 12 de agosto 2025, 10:45

La población de Gramedo, pedanía de Cervera de Pisuerga con alrededor de 15 habitantes, celebró este fin de semana pasado sus fiestas patronales. Este pequeño enclave del norte de Palencia reunió a un centenar de personas. En la celebración del domingo no faltó la eucaristía, la procesión del patrón, San Miguel, por las calles de la localidad, el aperitivo conjunto y la comida de hermandad.

Asimismo, tuvo lugar un homenaje a cuatro personas: Abel del Río, vecino del pueblo, recientemente fallecido; una pareja de novios en la que él es de Gramedo, un nuevo vecino joven de 33 años que participó con toda su familia; y a Trinidad Simal, compasionista que ha desarrollado su labor misionera en Colombia y Venezuela entre los más vulnerables de los barrios periféricos.

La fiesta estuvo acompañada por representantes del Ayuntamiento de Cervera de Pisuerga, entre ellos el alcalde del municipio, Jorge Ibáñez, y el presidente de la Junta Vecinal, Esteban Gómez.

