Gramedo incrementa la población de 15 a 100 en sus fiestas
La fiesta homenajeó a varias personas, entre ellas a Trinidad Simal, compasionista que ha desarrollado su labor misionera en Colombia y Venezuela
Martes, 12 de agosto 2025, 10:45
La población de Gramedo, pedanía de Cervera de Pisuerga con alrededor de 15 habitantes, celebró este fin de semana pasado sus fiestas patronales. Este pequeño enclave del norte de Palencia reunió a un centenar de personas. En la celebración del domingo no faltó la eucaristía, la procesión del patrón, San Miguel, por las calles de la localidad, el aperitivo conjunto y la comida de hermandad.
Asimismo, tuvo lugar un homenaje a cuatro personas: Abel del Río, vecino del pueblo, recientemente fallecido; una pareja de novios en la que él es de Gramedo, un nuevo vecino joven de 33 años que participó con toda su familia; y a Trinidad Simal, compasionista que ha desarrollado su labor misionera en Colombia y Venezuela entre los más vulnerables de los barrios periféricos.
La fiesta estuvo acompañada por representantes del Ayuntamiento de Cervera de Pisuerga, entre ellos el alcalde del municipio, Jorge Ibáñez, y el presidente de la Junta Vecinal, Esteban Gómez.
