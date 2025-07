La Feria de Cervera se consolida como cita ineludible de la Montaña Palentina

Nuria Estalayo Domingo, 27 de julio 2025, 17:31 Comenta Compartir

La feria de artesanía y productos alimentarios de Cervera, una de las más esperadas y concurridas de la Montaña Palentina en este periodo estival, volvió a llenar de gran animación el municipio cerverano este fin de semana. Una nueva edición con considerable movimiento de gente, compras y ventas tanto el sábado como el domingo.

Más de ochenta puestos se instalaron en el Parque del Plantío para ofrecer una enorme variedad de productos de alimentación y artesanía, además de las nuevas y antiguas publicaciones relacionados con la comarca que siempre despiertan mucho interés y tienen cuantiosos seguidores.

Aunque no son menos los incondicionales que nunca faltan a esta feria, procedentes no solo de diferentes puntos de la comarca, sino también aquellos que hacen coincidir sus vacaciones en estas fechas para no perderse estos tentadores productos y descubrir las nuevas ofertas que tanto llaman la atención a los visitantes. Porque en Cervera hay oferta para todos los gustos y colores tanto para satisfacer el paladar como para los que buscan novedosos y curiosos artículos de artesanía.

Así, los amantes del buen yantar han podido elegir entre empanadas de diferentes sabores, morcilla, embutidos, quesos, yogures, encurtidos, conservas, helados, miel, repostería de los más variada y mucho más surtido, pudiéndolo elegir regarlo allí mismo con las diferentes cervezas artesanales o los orujos.

Y entre los productos artesanos, la diversidad también ha asombrado a los visitantes con las obras hechas de cuero, madera, lana, mimbre, papel, y otros materiales. Muchos se han parado frente a las casetas con algunas creaciones curiosas como los elefantes hechos con neumáticos; los diseños de mascotas y otras figuras realizadas con lana virgen; y los collares, colgantes y pulseras elaboradas con cápsulas de café.

Las abejas en su panel junto a la miel que elaboran ellas mismas, también han provocado la parada y la sorpresa de los paseantes. Asimismo, la feria ha contado con una caseta de apoyo a Palestina y en la mañana del domingo se ha realizado una marcha por el parque para exigir el fin del conflicto en Gaza.