El Palencia Cristo venció este domingo por la mínima al Bembibre.

El Palencia Cristo venció este domingo por la mínima al Bembibre. Agencia LOF

Un golazo de Apa refuerza el liderato del Palencia Cristo

Los de Chuchi Jorques se imponen por la mínima al Atlético Bembibre y amplían los puntos de ventaja respecto al segundo clasificado

Norberto de la Mata/ADG

Bembibre (León)

Domingo, 26 de octubre 2025, 19:40

El Palencia Cristo amplió de uno a dos puntos la ventaja como líder de Tercera RFEF con un apretado triunfo a domicilio este domingo ante ... el Atlético Bembibre (0-1). Apa deshizo las tablas con un espectacular disparo por la escuadra hacia el ecuador del segundo tiempo. Varias intervenciones del portero visitante, Álex Fernández, también contribuyeron a la suma de tres puntos importantes por el objetivo del ascenso directo.

