Un golazo de Apa refuerza el liderato del Palencia Cristo

El Palencia Cristo amplió de uno a dos puntos la ventaja como líder de Tercera RFEF con un apretado triunfo a domicilio este domingo ante ... el Atlético Bembibre (0-1). Apa deshizo las tablas con un espectacular disparo por la escuadra hacia el ecuador del segundo tiempo. Varias intervenciones del portero visitante, Álex Fernández, también contribuyeron a la suma de tres puntos importantes por el objetivo del ascenso directo.

Atlético Bembibre Ivanildo; Manu Arias, Al Hazzazi (Álex González, min. 71), Jorge Rodríguez, Expósito, Hugo Fernández (Reimóndez, min. 76); Pelayo (Peke, min. 71), Motta (Héctor Santín, min. 76), José Manuel, Álex Gómez (Álex Martínez, min. 83); y Valentín. 0 - 1 Palencia Cristo Atlético Álex Fernández; Apa, Pablo, Munguía, Iker (Ander, min. 75), Javi Rubio (Acero, min. 63); Felipe, Róber (Mikel, min. 63), Luismi (Santi Pérez, min. 75), César; y Citores (Álvaro, min. 83). Gol 0-1 Apa (min. 67).

Árbitro Cañibano Arias (Valladolid). Expulsó con tarjeta roja directa al local Jorge Rodríguez (min. 78). Amarilla a Al Hazzazi, Ivanildo, José Manuel, Motta, Valentín; César y Mikel.

Campo Jesús Esteban. 200 espectadores.

El Palencia Cristo empezó mejor el partido del Jesús Esteban. Pablo estuvo cerca de marcar a la salida de un saque de esquina, mientras que el central Expósito abortó una clara acometida de Citores. El Bembibre tomó la alternativa de las ocasiones hasta el descanso. José Manuel recortó y obligó al meta Álex Fernández a despejar con el pie. También intervino el portero visitante ante un golpeo debajo de Valentín y otra intentona del Bembibre la tuvo Álex Gómez, que controló un balón de Manu Arias que le había dejado mano a mano ante el portero, el cual anduvo atento para salir.

Citores, por su parte, el jugador más adelantado de los visitantes, salió perdedor de dos duelos ante el portero Ivanildo. Una volea desviada de Javi Rubio representó la última oportunidad del primer tiempo.

La segunda parte comenzó con el Palencia Cristo buscando el área berciana a balón parado, si bien fue más prometedor un centro de Felipe que no encontró rematador. Un cabezazo de Munguía a la salida de un córner se encontró con una gran estirada de Ivanildo. El partido retomó las alternativas del primer tiempo. Una indecisión de la zaga visitante permitió a José Manuel controlar y trazar un disparo estrellado en la propia defensa. Poco después, el propio José Manuel colgó un balón desde la izquierda al que Álex Gómez no llegó por poco.

De una fase de superioridad del Bembibre se pasó al único tanto del encuentro. Un remate lejano del lateral Apa voló por la escuadra y estableció el tercer triunfo consecutivo del líder. El palo evitó la sentencia ante un cabezazo de Mikel, uno de los primeros recambios de Chuchi Jorques, tras un posible penalti a César, que se resolvió con tarjeta amarilla para éste por supuesta simulación.

La mejor ocasión del Atlético Bembibre la tuvo Valentín, y Álex Fernández realizó una actuación determinante. Al Bembibre se le rebajaron las expectativas de empatar por la expulsión de Jorge Rodríguez con roja directa, a causa de una disputa dentro del área local, y la lesión de Expósito una vez realizadas las cinco sustituciones, así que el Atlético Bembibre disputó los compases finales con nueve jugadores. La Arandina, en casa, y el Becerril, a domicilio, serán los siguientes rivales del Palencia Cristo antes de medirse con el Palencia CF, que escaló al segundo puesto de la clasificación a tenor de la sorprendente derrota del recién descendido Guijuelo ante el Almazán.