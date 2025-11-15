El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Cartel de la trigésimo quinta edición de la Muestra de Cine Internacional de Palencia, creado por el artista Fumatwo. El Norte

Palencia

La «figura femenina» de Fumatwo, protagonista del cartel de la Muestra de Cine Internacional

El diseñador de Aguilar de Campoo recurre a su característico lenguaje gráfico para ilustrar la trigésimo quinta edición del festival, que se celebrará entre el 27 de febrero y el 7 de marzo

El Norte

El Norte

Palencia

Sábado, 15 de noviembre 2025, 09:06

Comenta

La Muestra de Cine Internacional de Palencia ya tiene el cartel de su trigésimo quinta edición, que tendrá lugar entre los días 27 de febrero y 7 de marzo del próximo año. Diseñado por el artista palentino Fumatwo (Aguilar de Campoo, 1978), rinde homenaje a la «figura femenina como símbolo de sensibilidad y mirada creativa».

Para su elaboración, el diseñador ha recurrido a su característico lenguaje gráfico, con líneas negras definidas, colores planos y fondos de textura orgánica. «La mujer, en actitud contemplativa, evoca la pausa del espectador ante la pantalla, invitando a la reflexión y al disfrute estético», apunta su creador, cuyo estilo próximo al cómic y al arte pop conecta el universo cinematográfico con la cultura urbana y contemporánea.

Formado en la Escuela de Artes de Palencia, Fumatwo centra su trabajo en la pintura, la ilustración digital, las vidrieras y el muralismo, con una estética que combina contornos negros, colores planos y soportes reciclados. Inspirado por referentes como Gustav Klimt, Andy Warhol y Okuda San Miguel, su obra se centra en el retrato femenino desde una mirada contemporánea y social.

Ha desarrollado su carrera entre España e Italia, con exposiciones en ciudades como Bolzano, Roma, Mánchester y Madrid, y ha trabajado para instituciones como la Fundación Las Edades del Hombre o el Aguilar Film Festival. Desde 2022 dirige el espacio cultural Elescaparate en Palencia, donde impulsa proyectos artísticos y talleres creativos.

