La Muestra de Cine de Palencia calienta motores con la selección de cortometrajes a concurso El festival, que repartirá 12.500 euros en premios, se celebrará del 27 de febrero al 7 de marzo de 2026

La Asociación Amigos del Cine y la Universidad Popular de Palencia ya trabajan sobre el programa de la trigésima quinta edición de la Muestra de Cine Internacional de Palencia, que se celebrará entre los días 27 de febrero y 7 de marzo de 2026. Por el momento, han hecho públicas las bases de las convocatorias que regulan la presentación de filmes a los concursos nacional e internacional de cortometrajes. Los productores y realizadores que deseen participar deben anotar en sus agendas el próximo 28 de noviembre, fecha en la que expira el plazo de presentación de trabajos para ambas convocatorias. A partir de ese día comenzará la cuenta atrás para que el comité organizador seleccione los trabajos que finalmente competirán en dos certámenes por unos premios que suman 12.500 euros y que serán entregados durante la gala de clausura del festival el 7 de marzo de 2026.

Un año más, el Concurso Nacional de Cortometrajes se abre a la participación de películas de producción o coproducción española, rodadas en castellano o con subtítulos en esta lengua. Las bases del certamen establecen que la duración de las cintas no podrá superar los 30 minutos y que la fecha de producción de los trabajos no podrá ser anterior a 2024 inclusive. El comité organizador de la Muestra de Palencia seleccionará las obras que finalmente entrarán en competición y comunicará su decisión a los cineastas elegidos, quienes deberán enviar sus trabajos en formato DCP, requisito imprescindible para su exhibición.

Todas las cintas elegidas para participar en el Concurso Nacional de Cortometrajes de la MCIP podrán optar al Premio Milagros Alcalde del Jurado (dotado con 3.000 euros); el Premio del Público (1.500 euros) y el Premio del Público del Centro Penitenciario de La Moraleja (1.000 euros), a los que se suman el Premio del Jurado a la Mejor Dirección (1.000 euros), el Premio del Jurado a la Mejor Interpretación (1.000 euros) y el Premio del Jurado al Mejor Guion, dotado con 1.000 euros. Además, los trabajos que destaquen por su contenido educativo podrán ser galardonados con el Premio del Público Infantil, distinción que reportará a su autor o autores una cuantía de 1.000 euros. No se quedará sin reconocimiento la Mejor Banda Sonora, un capítulo en el que competirán un número limitado de cortos seleccionados por un jurado especializado atendiendo a su contenido musical. Componentes de la organización del festival de música Palencia Sonora serán quienes decidan en última instancia el nombre del destinatario de este Premio Javier Santos y de su correspondiente aportación económica, que en esta edición asciende a los 1.000 euros.

Hay que recordar que el ganador del Premio Milagros Alcalde del Jurado se clasifica automáticamente en la carrera para los Premios Goya, que organiza anualmente la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España, así como en la Short List finalista de los Premios Fugaz que organiza CortoEspaña. También, pasará directamente a la lista oficial de los trabajos seleccionados del Concurso Internacional de Cortometrajes 2026 del Leiria Film Festival (Portugal), gracias al acuerdo de colaboración que la Muestra mantiene con la cita cinematográfica del país luso.

Dos premios en la modalidad Internacional

En cuanto al Concurso Internacional de Cortometrajes, las cintas seleccionadas competirán también por el Premio del Público (1.000 euros) y el Premio del Jurado Joven (1.000 euros). Al igual que en la modalidad nacional del concurso, el periodo habilitado para la presentación de propuestas finalizará el 28 de noviembre.

A esta convocatoria podrán inscribirse cineastas con cortometrajes producidos no antes de 2024 inclusive. Las obras, que tampoco podrán exceder los 30 minutos de duración, se presentarán en versión original, con subtítulos en castellano y/o inglés. Los cortometrajes de firma internacional seleccionados para el Concurso deberán ser enviados posteriormente para su proyección en los Cines Ortega, sede central de la Muestra, en formato DCP. Las plataformas para el envío de los cortometrajes serán nuevamente Movibeta, Festhome y Clickforfestival.