Shaila Dúrcal, durante su actuación en el Escenario Recoletas de la Plaza Mayor. Marta Moras Boada
Fiestas de San Antolín de Palencia

Shaila Dúrcal emociona con rancheras y guiños a su madre

DePol, el joven barcelonés que se ha convertido en fenómeno musical, conquistó a una legión de fans en el Parque del Salón

Carmen Aguado

Carmen Aguado

Palencia

Domingo, 7 de septiembre 2025, 00:59

La Plaza Mayor disfrutó este sábado por la noche con la voz de Shaila Dúrcal convirtiendo su actuación en un recuerdo a la memoria de ... su madre, la inolvidable Rocío Dúrcal, y a la música que ha marcado su vida. Un legado en forma de rancheras y, también, de los temas propios que han definido su carrera musical.

