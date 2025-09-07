Shaila Dúrcal emociona con rancheras y guiños a su madre

La Plaza Mayor disfrutó este sábado por la noche con la voz de Shaila Dúrcal convirtiendo su actuación en un recuerdo a la memoria de ... su madre, la inolvidable Rocío Dúrcal, y a la música que ha marcado su vida. Un legado en forma de rancheras y, también, de los temas propios que han definido su carrera musical.

Una abarrotada Plaza Mayor de Palencia esperaba a Shaila Dúrcal en el último concierto del Escenario Recoletas, dedicado durante estas fiestas a las intérpretes femeninas dentro del programa homenaje a la Mujer Palentina. En el momento en que la cantante salió al escenario fue recibida con una gran ovación, con la que también sería despedida.

La artista fue desgranando un repertorio que combinó la fuerza de la música mexicana con baladas pop que el público pudo reconocer. No faltaron las rancheras más conocidas como 'México lindo y querido' o 'Si nos dejan', con las que rindió tributo a Rocío Dúrcal revisitando los clásicos que marcaron a varias generaciones.

Más allá de los guiños a su madre, Shaila también quiso dejar claro que su carrera tiene una voz propia. Composiciones como 'Convénceme' o 'Corazón ranchero' permitieron a la cantante mostrar su versatilidad, moviéndose con soltura entre registros y conectando con un público que se entregó desde el primer momento.

«No sabéis lo agradecida que me voy. La vida son estos momentos y me hace mucha ilusión estar aquí. Espero que sea la primera de muchas que os venga a visitar. La próxima os traigo el mariachi completo, como debe ser. Gracias por vuestro amor y cariño y por el recibimiento que me habéis dado», se dirigió Shaila al público. Una reversionada 'La gata bajo la lluvia', con un ritmo mucho más electrónico, sirvió como final.

Tras el concierto de Shaila Dúrcal, las fiestas de San Antolín han finalizado con el cantante barcelonés DePol, que se ha convertido en un verdadero fenómeno musical sonando en las radios comerciales y manteniéndose en los primeros puestos de reproducciones en España. Su estilo ha conquistado a toda una legión de fans femeninas lideradas por adolescentes y jóvenes, como se ha podido comprobar este sábado por la noche en el Parque del Salón.