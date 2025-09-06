«Mi madre fue una mujer resiliente y guerrera, yo soy mucho más sensible»

La hija menor de la gran Rocío Dúrcal, Shaila, que acaba de cumplir 46 años, se sube hoy, a las 20:45 horas, al Escenario ... Recoletas de las fiestas de San Antolín de Palencia. La cantante madrileña, que está inmersa en su séptimo trabajo y que ha vendido más de un millón de copias de sus discos, celebra en 2025 sus dos décadas de carrera con una gira mundial que discurrirá a lo largo y ancho del territorio nacional durante el presente año.

–¡Felicidades! El pasado 28 de agosto cumplió 46 años...

–¡Vamos a quedarnos con 27! (risas). Me encantaría ser eternamente joven. 46 ya, pero ¡bien puestos! Mi cumpleaños lo celebré en petit comité, con mi marido, mi hija, mi hermana y amigos de toda la vida de España, como ya vivo aquí… Llevo los 46 con mucha alegría y con muchas ganas de compartir mi música.

–Regresó a España a raíz de la pandemia…

–Vivo en un avión. Tengo la gran fortuna de estar entre Estados Unidos, México, Latinoamérica y España. Ahora, estamos haciendo la gira '20 Aniversario' por España, que arrancó en mayo en Madrid y la hemos extendido a todo el año. Me siento bendecida de estar en España porque tengo a mi familia cerca; es muy bonito reencontrarme en mi país con tantísima gente.

–Conmemora sus dos décadas en la música con una gira mundial y, también, con una nueva versión de 'La gata bajo la lluvia'...

–Sí, he hecho una versión un poco más movida de la canción que cantó toda la vida mi 'mami'. Podía pasar toda la vida haciendo versiones de todo su repertorio porque me encanta; soy su fan número uno y es maravilloso continuar con el legado que me dejó.

–¿Cuándo tiene previsto lanzar su nuevo disco, que será el séptimo de su carrera?

–La fecha de salida aún no está fijada. Hace mucho tiempo que no saco un disco y estoy compaginando la grabación del nuevo con la gira y con otro proyecto de boleros. El nuevo disco se centrará en la música regional mexicana e incluiré canciones de mi madre y otras inéditas. Me gusta regalarles a los 'fans' un contenido variado.

–¿Cómo lleva trabajar codo con codo con su marido, Dorio Ferreiro?

–Muy bien porque hacemos un buen equipo. Mi marido es un maravilloso músico y productor, además de tener un gusto musical extraordinario por esa mezcla de sangre mexicana con brasileña. Nos une mucho el amor que ambos sentimos por la música. Cuando nos metemos los dos en el estudio, las canciones fluyen más fácilmente casi siempre; disfrutamos mucho del proceso creativo, aunque, obviamente, hay momentos que surgen diferencias por las melodías.

–Palencia está incluida en la gira '20 Aniversario'. ¿Con qué repertorio deleitará al público que se congregará en la Plaza Mayor?

–Me apetece mucho actuar en Palencia. Lo bonito de esta gira es reencontrarme con mi tierra. Hacer un 'show' en directo es muy emocionante y, también, requiere mucha preparación para ofrecer un espectáculo completo. En Palencia no estaré sola, sino que me acompañará mi 'mami', como en todos mis conciertos, y habrá una parte dedicada a ella, y, por supuesto, homenajearé a México y a los mariachis, e incluiré ese 'pop' que me ha acompañado a lo largo de mi carrera y canciones como 'Vivir así', de Camilo Sesto. Los palentinos escucharán un poquito de todo y les haré cantar y bailar para que se lo pasen genial. En todos mis conciertos, donde está mi marido como director musical y tocando el bajo, doy espacio a todos mis músicos y a las coristas para que brillen.

–Siempre tiene presente a su madre. ¿Ser su fiel heredera artística ha sido un peso pesado?

–Para nada. Estoy tan orgullosa de ser quien soy y de tener la madre que tengo… Ella me enseñó todo y me enternece que la gente la recuerde y siga teniéndola tan presente; estoy súper agradecida de eso. Y ese recuerdo lo comparto sobre el escenario con el público, que es mi prioridad número uno. Me emociona esa admiración que tienen hacia mi 'mami' y. en muchas ocasiones, se me cae la lagrimita. Siempre he sido muy sensible y emotiva; me considero una persona dulce y tierna, aunque, también, con mi carácter.

–¿En qué aspectos o detalles se ve reflejada en Rocío Dúrcal a nivel personal y profesional?

–Mi madre siempre fue muy cercana y súper humilde, como yo, y, también, era una mujer fuerte, resiliente, guerrera y luchadora; yo soy mucho más sensible.

–En sus inicios fue corista en las últimas giras de Rocío Dúrcal. En esa cercanía, ¿cómo la veía como artista?

–Estuve varias temporadas viajando con ella por México y varios países de Latinoamérica, por todo Estados Unidos, e incluso, Londres. Como artista era maravillosa, pero yo siempre la veía como mi mamá. Había mucha conexión entre las dos sobre el escenario y solamente con la mirada ya nos entendíamos. También estaba como corista mi tía Susana y Elenita y, junto con mi madre, nos lo pasábamos pipa. Fue una experiencia inolvidable para mí porque allí aprendí lo duro que eran las giras, los viajes y el cansancio acumulado.

–En 2025 se han cumplido 19 años ya de su ausencia y once de la de su padre, 'Junior'…

–Siempre los tengo muy presentes y eso es lo más bonito.