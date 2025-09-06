El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Consulta la portada de El Norte de Castilla
La cantante Shaila Dúrcal.
Shaila Dúrcal | Cantante

«Mi madre fue una mujer resiliente y guerrera, yo soy mucho más sensible»

La hija de Rocío Dúrcal dedicará este sábado una parte de su concierto a la añorada artista en el Escenario Recoletas de las fiestas de San Antolín

Jose Rojo

Jose Rojo

Palencia

Sábado, 6 de septiembre 2025, 08:57

La hija menor de la gran Rocío Dúrcal, Shaila, que acaba de cumplir 46 años, se sube hoy, a las 20:45 horas, al Escenario ... Recoletas de las fiestas de San Antolín de Palencia. La cantante madrileña, que está inmersa en su séptimo trabajo y que ha vendido más de un millón de copias de sus discos, celebra en 2025 sus dos décadas de carrera con una gira mundial que discurrirá a lo largo y ancho del territorio nacional durante el presente año.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Programa de fiestas de Valladolid 2025. Viernes 5 de septiembre
  2. 2 Sorprenden a un niño de 12 años con un revólver, cartuchos, droga y un libro de Pablo Escobar
  3. 3 Condenan a Sacyl a pagar los gastos en hormona de crecimiento de dos menores
  4. 4

    Detenido un violador en serie que atacaba a sus víctimas disfrazado
  5. 5

    Peña Bodega Paco, una familia histórica de las fiestas de Valladolid: «Hay gente que viaja siete horas para disfrutar de un solo día»
  6. 6 ¿Por qué es fiesta el 8 de septiembre?
  7. 7

    La VA-20 abrirá el tramo en obras al completo el día 10, pero empieza la otra calzada
  8. 8 Muere a los 27 años Erik Markov, actual Míster Olympia Amateur España
  9. 9 Detenido tras increpar a clientes de un bar y agredir a un policía durante su arresto
  10. 10

    Derroche de música, risas y mucho vino en el desfile de peñas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla «Mi madre fue una mujer resiliente y guerrera, yo soy mucho más sensible»

«Mi madre fue una mujer resiliente y guerrera, yo soy mucho más sensible»