Christina Rosenvinge Hepworth (Madrid, 1964), de ascendencia danesa, emprendió su trayectoria musical con dieciséis años en el grupo punk Ella y Los Neumáticos y, posteriormente, ... formó parte de las bandas Magia Blanca, Álex y Christina y Christina y Los Subterráneos. A finales de los años 80 y principios de los 90, buena parte de su repertorio alcanzó el 'top ten', pero se dio cuenta de que no encajaba en el mundo comercial. «Moví fichas para recuperar más libertad artística y hacer las cosas a mi manera», subraya. Y así se labró una carrera como cantautora «eléctrica».

Christina Rosenvinge presentará el 3 de septiembre (20:45 h.) en el Escenario Recoletas de la Plaza Mayor de Palencia su último álbum: 'Los versos sáficos'.

–¿Cantante y compositora o cantautora?, ¿cómo le gusta que la denominen profesionalmente?

–De cualquiera de las dos maneras. A veces, cuando me llaman cantautora, añado eléctrica, porque, en general, la música que hago es más 'ruidista' que una cantautora al uso, pero soy cantautora porque canto lo que escribo, aunque también hago colaboraciones con otros músicos y estoy metida en proyectos de cine, teatro, libros…

–Es una artista interdisciplinar y, también, comprometida. Como dato curioso, aboga por el uso de la bici en las ciudades, una causa por la que le ha recibido un premio.

–(Risas). Estoy muy orgullosa de haber recibido el premio 'ConBici'. Es una causa elegida por necesidad porque soy ciclista. Voy en bici por las ciudades y experimento todos los problemas que tienen los ciclistas, de ahí que me metiera en este activismo. En las ciudades con carril-bici se respira un aire más limpio y quitar espacio a los coches para dárselo a las bicis y a los peatones me parece una táctica de salud para las actuales y futuras generaciones.

–Hago ¡chas! y ¿dónde aparece Christina Rosenvinge en el panorama musical actual?

–En sitios que me creo yo misma. Lo cierto es que no ha habido muchos precedentes de carreras como la mía, aunque ahora ya no parece tan extraño el hecho de ser cantautora. Mi trayectoria, en un principio, fue inusual, pero posible.

–¿Vive, hoy, su momento más dulce o los ha tenido mejores?

–En cada etapa de la vida siempre hay cosas que van bien y otras que van mal, pero estoy en un sitio muy agradable en el sentido de que hago lo quiero y de que tengo sobre la mesa propuestas de colaboraciones muy interesantes. Además, en estos momentos, estoy grabando un nuevo disco y estoy viajando mucho a Latinoamérica. No me aburro porque hago cosas distintas y eso es muy divertido.

–De usted se tiene la percepción de que en la música siempre ha hecho lo que ha querido. ¿Ha sido una mujer rebelde en ese sentido?

–No sé si rebelde… Rebelde es una palabra bonita que se ha utilizado con cierta ligereza y no sé si la utilizaría para mí; quizás, sea inconformista. Empecé en el mundo del 'underground' y caí en el mundo comercial con gran éxito, aunque me di cuenta de que no encajaba en ese círculo y moví fichas para recuperar más libertad artística y hacer las cosas a mi manera, evitando así colocar los intereses comerciales en un primer término. Es evidente que la música es una actividad económica que tiene que funcionar y ser sostenible, pero no a cualquier precio. Hago música que me parece interesante, no para que se vaya a vender más.

–Desde sus inicios con el grupo punk 'Ella y Los Neumáticos', a principios de los 80, hasta la composición de la banda sonora de la película mejicana 'Hombres íntegros', estrenada este año, ¿qué etapas inolvidables tiene registradas?

–He vivido grandes momentos a lo largo del tiempo. Recuerdo los años en Nueva York como fantásticos, en el período anterior al atentado de las Torres Gemelas; hice realidad un sueño. También tengo muy buen recuerdo de la época de 'Hago ¡chas! y aparezco a tu lado' porque fue muy bonito encontrarse con ese público tan devoto y tan joven. En los últimos años he girado mucho en formato dúo con mi guitarrista Amaia Miranda, con quien he vivido momentos dulces. Y, entre medias, hay grandes recuerdos. Para mí, esta profesión es la mejor del mundo.

–¿Qué ha significado para usted la música en su vida?

–La música es una forma de comunicación y hay veces que pienso que podría haber caído en otra disciplina si no hubiera sido porque me tocó de lleno el boom de las bandas en Madrid cuando tenía dieciséis. Todos mis amigos formaban parte de una banda y yo, lógicamente, tenía que entrar en una. Después, muchos de ellos abandonaron la música y se dedicaron a otra cosa; en cambio, yo seguí porque me nació una vocación en la que encontré algo que quería hacer siempre. La música es muy agradecida y te da la oportunidad de recrear la canción una y otra vez y vivir el efecto que le produce al público; y eso para mí tiene un valor increíble. La música es una forma de comunicación muy antigua y muy pura y, también, terapéutica y rehabilitadora para quien la hace y para quien la escucha.

–Después de vivir y trabajar durante más de una década en Nueva York (1994-2006), volvió a su ciudad natal.

–No estuve todo ese tiempo viviendo en Nueva York; tuve casa allí durante cuatro años, aunque viajaba mucho a Nueva York y empecé a tocar con músicos de allí. Hice la mudanza a Madrid en 2003, pero seguía yendo a Nueva York a grabar, de hecho, en 2010 grabé un disco. Allí sigo teniendo a mi gente, a mis amigos, a mi familia elegida. un círculo con el que me siento muy cercana. Pero, ahora, estoy absolutamente integrada y afincada en Madrid. Una persona no es madrileña si no odia y ama Madrid al mismo tiempo. Es una ciudad en la que pasan muchas cosas y en la que uno se conecta con mucha gente, aunque también es claustrofóbica y por eso hay veces que tengo que ir a la montaña para airearme.

–'Canción del eco', 'Tú por mí', 'Berta multiplicada', 'Ese chico', 'Hoy duermo sola'… ¿A qué le canta?

–Esas canciones conectan con historias que yo quiero contar o que me han impactado. 'Berta multiplicada' habla sobre Berta Cáceres, una activista hondureña que fue asesinada por defender el cauce de un río; es una canción muy poética. He escrito canciones basadas en historias personales o en historias que he leído en periódicos o en personajes que me han llamado la atención. La inspiración me viene desde los sitios más extraños.

–¿Echa de menos actuar en grandes salas?

–No, porque lo sigo haciendo de vez en cuando y me encanta. Con la gira del treinta aniversario de 'Que me parta un rayo' –disco que sacó en 1992 con el grupo Christina y Los Subterráneos–, con la que estuvimos casi dos años, hemos estado en Latinoamérica en festivales multitudinarios de 20.000 personas. Me gustan todos los formatos.

–¿Qué escuchará el público palentino en el concierto del 3 de septiembre?

–Voy a tocar mi último disco, 'Los versos sáficos', que son las canciones que escribí en torno a los versos de Safo, poetisa erótica y que yo considero una de las primeras cantautoras de la historia, y que sirvieron para representar 'Safo' en el Festival de Teatro Clásico de Mérida. El concierto de Palencia lo complementaré con canciones de mi repertorio y en él me acompañarán Amaia, Xerach Peñate (batería) y Magalí Datzira (bajo).