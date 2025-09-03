El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Cristina Rosenvinge. El Norte

Cristina Rosenvinge | Cantautora

«Hago música que me parece interesante, no para que se vaya a vender más»

La reconocida cantante madrileña traerá a la Plaza Mayor su último disco 'Los versos sáficos'

Jose Rojo

Jose Rojo

Palencia

Miércoles, 3 de septiembre 2025, 08:02

Christina Rosenvinge Hepworth (Madrid, 1964), de ascendencia danesa, emprendió su trayectoria musical con dieciséis años en el grupo punk Ella y Los Neumáticos y, posteriormente, ... formó parte de las bandas Magia Blanca, Álex y Christina y Christina y Los Subterráneos. A finales de los años 80 y principios de los 90, buena parte de su repertorio alcanzó el 'top ten', pero se dio cuenta de que no encajaba en el mundo comercial. «Moví fichas para recuperar más libertad artística y hacer las cosas a mi manera», subraya. Y así se labró una carrera como cantautora «eléctrica».

