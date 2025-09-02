El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Fieles en la eucaristía por San Antolín oficiada por el obispo de Palencia, este martes en la Catedral.

Ver 49 fotos
Fieles en la eucaristía por San Antolín oficiada por el obispo de Palencia, este martes en la Catedral. Marta Moras

El obispo pide «empuje» a los más jóvenes para lograr la paz en el día de San Antolín

Los fieles abarrotan la Catedral y las colas se multiplican en el momento de besar las reliquias del santo al final de la eucaristía

Esther Bengoechea

Esther Bengoechea

Martes, 2 de septiembre 2025, 19:41

Y llegó el día grande, el que llena la ciudad de fiesta, de celebración, de diversión, de música y de orgullo. Orgullo por lo palentino, ... con el himno escuchado en silencio o cantado a pleno pulmón, con las bandas doradas sobre vestidos y blusas de mujeres y niñas, y con los gritos de 'Viva San Antolín', seguidos de aplausos. Este 2 de septiembre, la ciudad de Palencia se convirtió, un año más, en una fiesta. Con gigantes y cabezudos, con peñas, con vermut en familia o con amigos, con eucaristías por el patrón, con agua bendita y con música, de charangas o de la Banda Municipal de Palencia, siempre fiel a la cita.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Consulta las 284 rutas ya disponibles para viajar gratis con la tarjeta Buscyl
  2. 2 Multitudinario homenaje del Valle Esgueva a Goyo Casado, su sacerdote durante 17 años
  3. 3

    Primer día de viajes gratis con Buscyl: «La máquina no lee el QR y me ha tocado pagar»
  4. 4

    Trasladan al hospital desde Las Viudas a un joven con heridas de arma blanca
  5. 5

    Suspendidos los fuegos artificiales y la exhibición aérea
  6. 6 Irrumpen en una vivienda de Valladolid y amenazan con un arma blanca a los moradores
  7. 7

    El Real Valladolid 25-26 cierra el mercado falto de cabeza y sobrado de piernas
  8. 8

    El calor veraniego regresará a tiempo para las fiestas de Valladolid
  9. 9

    Segundo día de peleas con armas blancas durante las fiestas de Medina del Campo
  10. 10

    Explota una caja del registro de la luz en un bloque de la plaza del Ejército y movilizan a 16 bomberos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla El obispo pide «empuje» a los más jóvenes para lograr la paz en el día de San Antolín