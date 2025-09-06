El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

El actor vallisoletano Fernando Cayo. John Ribes
Fernando Cayo, actor

«Lo que más importa del trabajo es elegir un buen proyecto y aprender de todo el equipo»

El artista vallisoletano escenifica este sábado 'Los lunes al sol' en el Teatro Ortega, obra que presentó hace siete meses en el Principal

Jose Rojo

Jose Rojo

Palencia

Sábado, 6 de septiembre 2025, 08:57

El vallisoletano Fernando Cayo (1968) cumple treinta y seis años de recorrido interpretativo sobre las tablas, en televisión y cine, medio, este último, en el ... que ha sido dirigido por Ridley Scott, Bayona, Icíar Bollaín y Pedro Almodóvar, entre otros… Este actor, que ejerce también como director, productor y músico, regresa a la cartelera de Palencia con 'Los lunes al sol', siete meses después de su estreno en el Teatro Principal de la capital, pero, en esta ocasión, cambia de escenario y representa este mismo montaje, unto al resto del elenco actoral, en el Ortega. La versión teatral de la película de León de Aranoa, escrita por Ignacio del Moral y Javier Hernández-Simón, director a su vez de la misma, lleva de gira nacional desde octubre de 2024 con gran éxito de público y crítica y se escenificará en el coliseo de la familia Margareto el sábado 6 a las 20:30 horas.

