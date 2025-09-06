«Lo que más importa del trabajo es elegir un buen proyecto y aprender de todo el equipo»

El vallisoletano Fernando Cayo (1968) cumple treinta y seis años de recorrido interpretativo sobre las tablas, en televisión y cine, medio, este último, en el ... que ha sido dirigido por Ridley Scott, Bayona, Icíar Bollaín y Pedro Almodóvar, entre otros… Este actor, que ejerce también como director, productor y músico, regresa a la cartelera de Palencia con 'Los lunes al sol', siete meses después de su estreno en el Teatro Principal de la capital, pero, en esta ocasión, cambia de escenario y representa este mismo montaje, unto al resto del elenco actoral, en el Ortega. La versión teatral de la película de León de Aranoa, escrita por Ignacio del Moral y Javier Hernández-Simón, director a su vez de la misma, lleva de gira nacional desde octubre de 2024 con gran éxito de público y crítica y se escenificará en el coliseo de la familia Margareto el sábado 6 a las 20:30 horas.

–La obra 'Los lunes al sol' vuelve a la cartelera palentina, pero con cambio de escenario. Parece que dejaron buen sabor de boca…

–Pues sí. La verdad es que estamos muy contentos, ya que, posiblemente, este espectáculo se haya convertido en el más exitoso que hemos tenido en estos dos últimos años, tanto por gira, que se extenderá hasta después del verano de 2026, como por la crítica. Para mí Palencia es un sitio muy especial, en el que me he sentido muy querido no sólo por ser vallisoletano, sino porque sus programadores teatrales y su público están muy preparados. Siempre es un placer volver.

–Ha actuado muchas veces en Palencia…

–Alrededor de veinte veces y he actuado, sobre todo, en el Teatro Principal, que es una bombonera, y cuyo público está al tanto de la actualidad teatral y recibe los montajes con mucha ovación y disfrute; es gente muy abierta y muy simpática. Todo el mundo de la profesión aprecia este tipo de espacios. La gestión teatral que se está realizando en Palencia es extraordinaria, y eso se nota.

–Siendo vallisoletano, ¿conoce, más o menos, nuestra provincia?

–Conozco toda España porque me la recorro por trabajo cada año y, por supuesto, conozco Palencia y su territorio porque, además, mi padre era viajante de comercio en la zona de Castilla y León y yo le acompañaba en numerosas ocasiones.

–Con 'Los lunes al sol', el elenco de actores ha recibido la ovación unánime del público y de crítica, así como la nominación en varios premios nacionales, alzándose con alguno de ellos, como la Llàntia del premio José Estruch el pasado mes de julio.

–Ha sido maravilloso. Premiar a todo el elenco es lo mejor que se puede desear con un espectáculo porque quiere decir que tenemos un elenco compacto y que el espectáculo funciona bien por todas partes y desde todos los personajes. Esta versión teatral es una maravilla porque va más allá de la película; tiene energía, buen humor y momentos emocionantes, reivindicativos y humanos. Es de un gran impacto y eso está sostenido por un equipo artístico y técnico de primer nivel.

–¿Cómo se consigue esa conexión entre ocho actores en escena?

–Trabajando mucho, a base de ensayos y ensayos, y, sobre todo, teniendo presente un casting muy potente. Javier Hernández-Simón y las grandes productoras de teatro de GG Producción, que, en mi opinión, son las mejores que tenemos en nuestros país, Carmen, Graciela y Tania, eligieron un reparto y un equipo muy bueno. Todos somos gente muy experimentada, con un peso brutal y un saber hacer extraordinario; además, todos estamos muy comprometidos con cada función.

–¿Qué ha significado formar parte de esta obra en su amplia trayectoria interpretativa que se remonta a 1989?

–Afortunadamente, desde hace ya algunos años, los proyectos en los que trabajo, tanto en teatro, televisión o cine, son cosas queridas porque puedo elegir, no me llegan de rebote. Y cuando me propusieron este montaje, no lo dudé porque tenía muchas ganas de trabajar con Javier y con las productoras que he citado porque aman realmente lo que hacen y se implican al cien por cien. El equipo es de grandes dimensiones y tiene mucho talento y compromiso.

–¿Le inquietó meterse en la piel de Santa, el personaje que interpretó Javier Bardem en la película homónima Javier, al exponerse a posibles comparaciones?

–No, para nada. Estamos ya muy acostumbrados a hacer teatro y sobre el escenario nunca se nos compara con los actores que representaron obras que te hayan tocado defender después. Es algo que no me preocupa. Yo suelo revisar el material fotográfico o videográfico de obras que hayan sido representadas para, como decía Bertolt Brecht, asentarme en el pasado y proyectarme en el futuro y así aprender de mis compañeros y engrandecer el personaje. De todas formas, el trabajo teatral no tiene nada que ver con el cine, y la visión y construcción del personaje es totalmente distinta.

–En octubre la obra cumplirá un año de gira. ¿Ya tiene a la vista su participación en algún proyecto?

–Este año ha sido muy bueno para mi carrera porque se han estrenado dos películas en las que soy protagonista: 'Padres', que se estrenó en febrero y que está dirigida por José Ángel Bohollo, y 'El instinto', dirigida por Juan Albarracín, que tan sólo tiene 23 años, cuyo estreno en los cines se produjo a mediados de mayo y que ya ha recibido varios premios en festivales dentro y fuera de España. Y si a esto añadimos la gira de 'Los lunes al sol', este año ha tenido un repóquer de ases en mi carrera.

–Con poco más de 20 años se enroló en esta profesión y no ha parado de trabajar en cine, televisión y teatro. ¿Tanto monta monta tanto el audiovisual como las tablas?

–Además, produzco mis propios espectáculos, con lo cual si no tengo trabajo externo, recurro a mis propias producciones. Sea teatro, televisión o cine, a mí lo que más importa es un buen proyecto y que pueda aprender del resto del reparto y del equipo técnico. Y, con respecto al teatro, indudablemente la conexión con el público y la energía que eso te transmite es incomparable al cine o la televisión.

–Es actor, director, músico y productor… ¿Por dónde anda metido en el terreno musical?

–Estudié música en el Conservatorio de Valladolid antes que interpretación. Para mí, la música siempre ha sido acompañante e inspiración y, en estos momentos, estamos en la postproducción de un podcast que se titulará 'Cayo largo' y cuya música he compuesto yo. El podcast se pondrá en marcha a mediados de septiembre y estoy muy contento con este proyecto porque es un espacio de escucha en el que intervendrán personas anónimas contando historias extraordinarias; incluso, ya tenemos grabada la primera temporada. ¡Espero que funcione bien!