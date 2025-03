«Es un oficio de obreros, a pesar del glamour que nos rodea»

La adaptación teatral de la película 'Los lunes al sol', dirigida por Fernando León de Aranoa, está firmada por Ignacio del Moral, coguionista del filme ... junto al cineasta. Una autoría que comparte con Javier Hernández-Simón, responsable a su vez de la puesta en escena de esta obra y de otras tan laureadas como 'Los santos inocentes' o 'Fuente Ovejuna'. Uno de los ocho integrantes del elenco de 'Los lunes al sol' es el actor Marcial Álvarez (Madrid, 1966), que junto al resto de compañeros se subirá a las tablas del Teatro Principal de Palencia este sábado, a las 20:30 horas.

–Cinco días después de su representación en Palencia soplará 59 velas.

–Es verdad, me lo acabas de recordar, ya no me acordaba… Por poco los cumplo en Palencia y en su teatro, en el que he actuado en varias ocasiones. Aunque tengo mala memoria, hace dos años estuve con 'Los pazos de Ulloa' y el público conectó muy bien con la función, a pesar de la problemática que abordamos en ella y que se remonta al siglo XIX, pero que sigue vigente: el patriarcado, los intereses creados en la política… Palencia es una ciudad pequeñita que me encanta y que siempre recomiendo visitar.

–El 13 de marzo cumplirá 59 años y con 16 ya se inició en esta profesión.

–Yo empecé a hacer teatro en el instituto y ahí doy por comenzada mi andadura interpretativa porque fue donde aprendí, donde tomé contacto con esta noble profesión y donde empecé a soñar con hacerme muy rico en experiencias. La interpretación ha sido el amor de mi vida y al que aún no he abandonado.

–¿Y se cumplieron muchos de esos sueños de adolescente?

–Sí. En aquella época me apetecía viajar por los rincones de España y esta profesión me ha brindado esa oportunidad. Ahora, con 'Los lunes al sol', estamos recorriendo todo el país.

–Sin duda, la obra tiene una agenda muy apretada. ¿Le da tiempo a compaginar este montaje con otros proyectos?

–Sí, y lo compagino con pequeños papeles que me salen en la tele o en el cine porque la mayoría de las representaciones están programadas para fines de semana, con lo cual me resulta llevadero compartir esta obra con otras historias. La verdad es que tenemos mucha suerte de tener una agenda tan apretada. Esta obra la estrenamos en octubre del año pasado y estaremos girando con ella hasta que entremos en la cartera de los Teatros del Canal, que será en primavera o verano de 2026.

–Con 'Los lunes al sol' se mete en la piel de José, un extrabajador de un astillero que se siente un fracasado y procura mantener la dignidad ante su mujer.

–La obra aborda el problema del desempleo y del capitalismo salvaje en el que estamos inmersos, pero la función se basa mucho más en el aspecto humano y en cómo afecta a las personas en su día a día estar en el paro. En mi caso, se han invertido los papeles y mi personaje es el que está sin trabajo y se siente perdido y doblemente fracasado. Hoy en día, el hombre sigue teniendo esa presión y el estigma de llevar el dinero a casa; no solo hablamos de tener un trabajo para subsistir, sino también para realizarse como persona.

Altibajos laborales «Me pone nervioso cuando tardan en llamarme para trabajar, mi autoestima se debilita»

–¿En la obra subyace la esperanza?

–Más que la esperanza, se hace hincapié en la amistad entre ese grupo de hombres, que se consuelan entre sí. La esperanza nunca se pierde y es que, como dice uno de los protagonistas de la obra, ya no se puede caer más abajo.

–En su abrumadora trayectoria teatral, ¿qué ha significado interpretar este papel?

–Me encanta. A veces, hasta me siento identificado con el personaje al pertenecer a una profesión en la que hay muchos altibajos, tenemos un trabajo que no tiene una continuidad. A mí me pone nervioso cuando tardan en llamarme para trabajar porque no veo un futuro alentador y, en ese momento, ya estoy dudando de mí y mi autoestima empieza a debilitarse. Mi personaje es una persona buena y sensible que quiere a su mujer y si tiene algo de sumisión y de dejarse explotar por el sistema es por amor.

–¿Qué le atrajo a la hora de participar en esta adaptación de la magnífica película dirigida por León de Aranoa?

–Es un peliculón. Me gusta ver en pantalla o en teatro el análisis de los problemas sociales. Además de ser teatro social, esta obra tiene unos diálogos maravillosos, con vetas de humor. Es un texto completo y redondo al que no podía decir no.

–Cuando se adapta una película al teatro o viceversa, ¿suelen surgir comparaciones entre las interpretaciones de los actores en cada medio?

–Son inevitables. En mi caso, es Luis Tosar el que dio vida a mi personaje en el cine y lo hizo genial. A la ahora de encarnar a José, yo me llevé el personaje a mi terreno, desde mis experiencias, mi vida, mi fisicidad y mi persona. Eso no quita que no puedas inspirarte en alguien que haya representado ese papel, pero nunca copiarle.

–Ocho actores en escena…

–Una compañía de ocho personas está muy bien y creo que todos estamos muy bien en los papeles, y no porque lo diga yo, sino porque varios críticos han comentado que el reparto está en estado de gracia.

El séptimo arte «El cine no me ha abierto muchas puertas y yo tampoco he llamado mucho a ellas»

–Una hora y media larga sobre las tablas…

–Una hora y cuarenta minutos, exactamente. Pero a la gente no se le hace larga, o eso es lo que nos comentan. La función se digiere muy bien porque está muy bien confeccionada y estructurada y, además, muchos de los espectadores se sienten identificados, sobre todo en aquellos lugares donde se han producido muchos despidos. Todo el mundo ha tenido o tenemos a algún miembro de la familia o a amigos que se han quedado sin trabajo.

–El teatro y la televisión han sido las plataformas en las que ha gestado su profesión. ¿El cine le cerró las puertas o usted no llamó a ellas?

–El cine no me ha abierto muchas puertas y yo tampoco he llamado mucho a ellas. Yo trabajo donde me llamen, pero el cine me encanta y si no he participado en muchas películas, habrá sido por el destino. Mi última incursión en el cine fue en 'Un paseo por el Borne', de 2023, y ahora hay alguna cosa por ahí que aún no se ha materializado y de la que no puedo decir nada. De todas formas, yo estoy muy contento con los proyectos en los que he participado. Y si me llaman para hacer cine, aquí estoy y si no, pues tampoco pasa nada.

–Eso sí, ha estado muy presente en la ficción televisiva y le han contratado en numerosas series.

–Trabajar en series me encanta, menos cuando hace mucho calor o mucho frío. El cine y la televisión son formatos muy duros; el teatro tiene más comodidades, aunque también tiene sus complejidades. Ser actor es un oficio de obreros, aunque no lo parezca, a pesar de ese glamour que rodea a la profesión.

–Internet dice que ejerce como docente en la Facultad de Comunicación de Sevilla.

–Ya me lo han comentado varias veces… Pero es un bulo, es mentira. Ni caso.