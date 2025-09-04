El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Los actores Ángel Pardo y Carlos Sobera, en una escena de 'Inmaduros'. El Norte

Carlos Sobera | Actor y presentador de televisión

«Aunque tenga ya una edad, sigo absorbiendo y creciendo como actor»

El popular presentador de televisión regresa a los escenarios palentinos con la comedia 'Inmaduros', una obra que aborda los tipos de masculinidad y las relaciones sociales

Jose Rojo

Jose Rojo

Palencia

Jueves, 4 de septiembre 2025, 07:55

«'Inmaduros' es una obra muy transversal y se la recomiendo a todo tipo de público. A los más adultos, porque seguro que se reconocen ... en muchas de las situaciones que se reflejan en la función; y a los más jóvenes, porque les puede servir –como ver 'First dates', más o menos– para saber en qué mundo vivimos, cuáles son las reglas del juego y no meter la pata», comenta Carlos Sobera (Baracaldo, Vizcaya, 1960), uno de los rostros televisivos más populares de nuestro país y uno de los actores de este montaje, dirigido por Juan Luis Iborra, que se escenificará este jueves en sesión doble (18:00 y 21:00 horas) en el Teatro Ortega de Palencia.

